(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Şırnak'ta terör örgütü 10 okul yaktı, 50 okul kazandırdık

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK\'taki eğitim durumunu incelemek ve bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, terör örgütü PKK\'nın Şırnak\'taki hendek olaylarında 10 okul ve 1 öğretmenevini tamamen yaktığını belirterek, buna karşılık 50 okul yapıp, eğitim kazandırdıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz eğitim durumunu değerlendirmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak\'a geldi. İlk olarak Cizre ilçesine giden Bakan Yılmaz, buradaki Cizre\'de 7 lisenin eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu. İlçede görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Yılmaz, eğitim durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cizre\'deki temasların ardından helikopter ile Şırnak\'a geçen Bakan Yılmaz, Valilik girişinde trafik haftası için kurulan similasyon standının açılışını gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın \'Yolların kralı olmaz, kuralı olur\' sözünü hatırlatan Yılmaz, simülasyon standının açılışını Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi. \'2019 YILINDA İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ\' Valilik makamında bir açıklama yapan Bakan Yılmaz, 2016 yılında kentte yaşanan hendek olaylarında terör örgütü mensuplarının eğitim kurumlarına ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, \"10 okulumuz ve 1 öğretmenevimiz terör örgütü tarafından yakıldı. 64 okulumuz da hasar gördü. Hasar gören 64 okulumuzun hasarı giderilip eğitime açıldı. 10 okulun yerine, 50 okul kazandırdık. Şimdi 111 okulumuz daha yapılıyor. Biz burada, eğitim yuvalarının yakılmış halini gördük. Medeniyet düşmanlarının bu ülkeye hiçbir yararı olmaz. İnşallah önümüzdeki yıllarda, 2019 yılında ikili eğitimi kaldıracağız. Önümüzdeki yıl bir çok programlı lise kazandıracağız. Çocuklarımızın eğitimden geri kaldığı her gün Şırnaklılara ve topluma verilen en büyük cezadır. Yılda 25 bin öğretmen ataması yapılıyor. Bu başka ülkelerin bütün kamu personelinden daha fazladır. Sadece bizim dönemimizde 610 bin öğretmen ataması yapılmış niçin? Evlatlarımıza daha iyi ve kaliteli bir eğitim vermek için.\" \'YENİ SİSTEM TÜRKİYE\'YE BARIŞI GETİRECEK\' Daha sonra AK Parti Şırnak İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Yılmaz, burada 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni sistemin Türkiye\'ye barışı getireceğini anlatan Yılmaz, \"Bütün yaptığımız çalışmaların amacı, evlatlatımıza daha güzel, daha refah ve huzur içerisinde kalkınmış bir ülke bırakmaktır. 2002\'den bu ana kadar bu yolda önemli mesafe aldık. Geçmişi hatırlarsanız ne kadar mesafe aldığımızı bilirsiniz. 24 Haziran\'da bir seçim var. Yeni bir yönetim sistemine geçiyoruz. Bu yönetim sistemine \'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\' deniliyor. Ama benim tanımım, \'Millet Hükümeti\' dönemine geçiyoruz. Millet Hükümeti nedir? Eğer hükümeti parlementoda kurarsanız adı parlamenter hükümet, eğer kraliçe atarsa kraliçe hükümetidir, eğer hükümeti millet kurarsa, milletin hükümetidir. 24 Haziran\'da oy kullanacaksınız. Akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Hükümeti millet kuruyor. Bu sistem kesinlikle Türkiye\'ye uzlaşmayı, barışı getirecek. Herkes cumhurbaşkanlığı seçimine başladı. Nereden başlad? Cuma namazından başladı, değil mi? Eğer bu millet olmasaydı olur muydu, olmazdı. Göreceksiniz herkes birbirine benzeyecek. Ama onlar da millete benzeyecek. Siz siyaseti kendinize benzettiniz. Bu \'Millet Hükümeti Sistemini\' Türkiye\'ye getirmekle, millet yanlış yapmaz güzel kardeşlerim.Eğer millet yanlış yapıyor derseniz, demokrasinin d\'sini dahi anlamamışsınız demektir. Güzel bir atasözü var \'halkın gözü terazidir\' diye. Dolayısıyla bu millet kim, neyi, niçin, nasıl yaptı bilir. Kim, neyi, nasıl söyledi, kim neyi niçin, nasıl yapmadı veya söylemedi, onu da bilir. Dolayısıyla bu millete güveniyoruz. Bu milletin terazisi kendi önüne alternatifler kurulduğu 1950\'den bu yana hiç şaşmadı. Bizim dönemde 12 seçime girdik hiç şaşmadı. Her zaman bizi diğerlerinden kat kat önde tuttu. İnanıyoruz ki 24 Haziran\'da da yine bu millet en doğru kararı verecektir. Önümüz aydınlık, uzlaşma, kardeşlik, barış, birlikte yaşama, Türkiye\'yi kalkındırma dönemi. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Daha iyi günlere gidiyoruz. Yürütme güçlü olacak, parlamento güçlü olacak, ülke zaman kaybetmeyecek, kaynak israf etmeyecek, İsraf edilen kaynak milletin kaynağıydı. Dolayısıyla bundan sonra hizmet daha çok ve daha kısa zamanda gelecek. Güzel günler bizi bekliyor.\"dedi.