(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız (2)

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EROĞLU: TAŞKINLARI BİTİRECEĞİZ Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne Valisi Günay Özdemir'i makamında ziyaret ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında tamamlanma aşamasına gelen ve kenti taşkınlardan koruyacak olan Kanal Edirne ve Ergene

10 Mart 2018 23:22

EROĞLU: TAŞKINLARI BİTİRECEĞİZ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne Valisi Günay Özdemir\'i makamında ziyaret ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında tamamlanma aşamasına gelen ve kenti taşkınlardan koruyacak olan Kanal Edirne ve Ergene Nehri\'nin temizliğine ilişkin bilgiler verdi. Eroğlu, \"Taşkınla ilgili büyük bir çalışma yapıyoruz. Ergene Nehri\'ndeki taşkını halledeceğiz. İlk defa Edirne tarihinde Kanal Edirne bitme noktasına geldi. Bunu da tamamlayınca azaltmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Kanal Edirne\'nin tamamlanmasına 100 metre kadar kaldı. Bitirince nehrin debisini kanala vereceğiz, Edirne\'ye gitmeden Meriç\'e katılacak. Bu ilk defa düşündüğümüz zor bir işti. DSİ gece, gündüz çalıştı. Kanalın çevresi de mesirelik alan olacak, turizme de açacağız. Kanal Edirne bitiyor müjdeler olsun. Ayrıca Ergene Nehri üzerine 8 tane köprüyü dedem topçu er Hacı Hasanoğlu Mehmet Efendi\'nin (Balkan Savaşları\'nda şehit olan dedesi) ruhuna yapmak durumundayız\" dedi.

\'MUHTEŞEM MEKÂN OLACAK\'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, basın toplantının ardından Edirne Valiliği bahçesindeki toplu açılış törenine katıldı. Baraj ve sulamanın yanı sıra Ergene Nehri üzerine yapılacak 8 köprünün aralarında bulunduğu 4 tesis için 60 milyon liralık yatırım yapıldığını anlatan Eroğlu, \"Kanal Edirne projesi tamamlanıyor. Mayıs ayında bitecek ve üzerine 5 köprü yapıyoruz, 4 tanesi tamamlandı. Etrafında bisiklet yolları, muhteşem yürüyüş alanları mesire alanlarıyla bataklık olmaktan kurtulacak. Edirnelilerin nefes alacağı muhteşem bir mekân olacak. Gelen Meriç Nehri\'nin debisinin 3\'te 1\'i oradan, kanaldan akacak. Taşkından buradan 2500 metreküp/saniye su geçiyor. Bunun 773 metreküp/saniyesi bu kanaldan geçireceğiz. Taşkın riski büyük ölçüde azalacak. Sessiz sedasız muazzam bir kanal açtık. Tunca debisi de azalıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Ergene de bitiyor. 2018-2019 yılları Edirne\'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın destan yazdığı yıllar olacak. Biz sizi hep görüyoruz ama 2019\'da da siz bizi görün. Burası resmi merasim olduğu için daha fazla söylemeyeceğim ama o zaman da bize bakın\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler 4 tesisin temelini attı. Eroğlu açılış ve ziyaretlerinin ardından partisinin Edirne İl Başkanlığı\'na geçti.

 

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