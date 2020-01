(Görüntülü Haber) MHP Kayseri il başkanından yeni parti tepkisi makam, mevki uğruna MHP’ye ihanet ettiler

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) MHP Kayseri\'de gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Baki Ersoy, MHP\'den ayrılık yeni parti kuracaklara tepki gösterdi. Rüzgarın kayadan götüreceği sadece tozdur. Başka bir şey alamazlar diyen Ersoy, Şimdi yeni parti kuracaklar Başbuğun fotoğraflarını kullanmayacak ve bozkurt işareti yapmayacak. Biz yılardır sağ elimizi bozkurt işareti yapar ve onunla övünürüz. Makam, mevki uğruna MHP\'ye ihanet ettiler. Yeni parti kuracakların ne yapacaklarının takipçisi olacağız dedi. MHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı Kurban Bayramı\'nın 2\'inci günü parti binasında yapıldı. Parti il yönetimi, ilçe teşkilatları, il başkanları ile partililer birbirleri ile bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, öncelikle tüm vatandaşların bayramını kutladı. \'MHP Kayseri\'de ivme kazanarak devam eden bir parti konumunda ve gittikçe büyüyoruzö diyen Ersoy, bayramların birlik beraberliği pekiştirdiğini ifade etti. Ersoy, konuşmasında MHP?den ayrılıp yeni parti kuranları da sert bir dille eleştirdi. Ersoy, ?1 Kasım sürecinden sonra yaşadıklarımıza baktığımızda, MHP\'yi yıpratmaya yönelik bir takım odakların hamleler olmuştu. Allah bizlere dirayet nasip etti. Dik durduk. Bugünde bu noktada ülküdaşlarımızla bayramlaşmayı nasip etti. Bundan sonraki süreçte de her zaman söylüyorum, Ülkücünün partisi Milliyetçi Hareket Partisi\'dir. Bu parti bize Başbuğumuzun emanetidir diye konuştu. Yeni parti kuracakların bozkurt işareti yapmayıp, Alparslan Türkeş\'in fotoğraflarını da kullanmayacaklarını savunan Ersoy, şunları söyledi: \'Dün Türkeşsiz Milliyetçi Hareket Partisi diyenler, 1 Kasım?dan sonra ortaya çıkmışlardır ve bizlere Ülkücülük anlatmaya çalışıyorlardı. Bu böyle gitmez diyorlardı. Bugün geldikleri noktada Başbuğumuzun resmini kullanmayacaklarını, yeni kuracakları partide belirtiyorlar. Bozkurt işareti yapmayacaklarını belirtiyorlar. Biz Ülkücüler olarak hiçbir makam, mevki gözetmeksizin Ülkü Ocaklarından yetişmiş kişiler olarak, her zaman sağ ellerimizi bozkurt yapmakla övünen kimseleriz. Bizim içim kamaların, mevkilerin çok da önemi yoktur. Ancak birileri makam, mevki uğruna rahmetli Başbuğumuzun emaneti olan MHP\'ye ihanet ettikleri gibi rahmetli Başbuğumuzun fotoğraflarını koymamak kaydıyla, bozkurt işareti yapmamak kaydıyla yine Ülkücü olduklarını iddia ederlerse karşılarında bizi bulurlar, gerçek Ülkücüleri bulurlar. Yine söylüyorum Ülkücülerin partisi Milliyetçi Hareket Partisi\'dir. Ülkücüler Ülkü Ocaklarından yetişir, Milliyetçi Hareket Partisi\'nde de siyasetini yapar \'YENİ PARTİ KURACAKLARIN NE YAPACAĞININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ Rüzgarın, kayadan götüreceği sadece tozdur ifadelerini de kullanan Ersoy, Şimdi Kayseri\'de 2 Kasım\'dan sonra eleştirilerde bulunan, bu böyle gitmez diyen, her yerde konuşan, zaten bu insanlar konuşmaktan öte bir kapasiteye sahip değiller, gördüm. Bu gibi ifadeler kullanan ülkü devlerini, sözüm ona ne yapacaklarını göreceğiz. Onların takipçisi olacağız. Rüzgarın, kayadan götüreceği sadece tozdur. Başka bir şey olmaz zaten. Sağ partiye, sol partiye giden, oraya buraya giden, makam- mevki için bunu yapan kim varsa da onları kabul etmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte de MHP Kayseri?de de hak ettiği yere gelecektir dedi.