(Görüntülü Haber) MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal: Temizlik yapılıncaya kadar devlete desteğimiz devam eder

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) destek vermeye devam edeceklerini belirterek, \"PKK terör örgütü olsun, FETÖ olsun, DEAŞ olsun bizim için hepsi taşerondur. Hepsi terör örgütüdür. Bunlardan temizlik yapılıncaya kadar da bizim, devlete desteğimiz devam eder. O nedenle bu konularda birtakım çalışmalar, devam ediyor\" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal, partisinin Yalova İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının \'karşıt kuvvet liderleri\' arasında gösterilmesine tepki gösteren Günal, şunları söyledi: \"Bunlar, bugünün meselesi değil. Sadece bir tatbikatta yanlışlıkla yapılmış bir hata sonucu ortaya çıkmış bir şey değil. Bu planları, bu haritaları çok uzun süredir çok değişik bir şekillerde hatta ABD’nin ordusunun yayınında bile kaç defa yayınladılar. Bunlara planlanmış bir sürecin aşama aşama bazı uygulamaları, diye bakmak lazım. O nedenle en üst düzeyde kınadık. Dün Sayın Genel Başkanı\'mız da sosyal medya üzerinde açıklamalarını yaptı. Tabi burada, ne yapmaya çalışıyorlar, diye konuşmanın da anlamı yok. Onlar, bir şekilde Türkiye’yi dahil ederek, kendi planlarına alet etmek ve birtakım sıkıştırmalar yoluyla bazı tavizler, elde etmeye çalışıyorlar. Irak’ta Suriye’de yaşadığımız neyse bugün Ortadoğu’nun diğer ülkelerinde yaşanan neyse aslında NATO’nun yaptığı da budur. Bunların samimiyetsizliği sadece NATO meselesinde değil. Kuzey Irak’ta şimdi Suriye’de PYD-YPG’yi baş aktör, müttefik olarak ilan edip, yıllardır beraber oldukları Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışmalarını da zaten anlamak mümkün değil.\" \'DEVLETE DESTEĞİMİZ, DEVAM EDER\' Parti olarak hükümete destek veremeye devam edeceklerini dile getiren Günal, şöyle devam etti: \"Biz de MHP olarak her zaman diyoruz ki önce ülkem ve milletim sonra partim sonra ben. Bu ne demek? Ülkemizin çıkarları, her şeyin önündedir. Bizim desteğimiz, dış politika ve terörle mücadele konusunda kayıtsız şartsız devam ediyor. Bu mücadele, devam ettiği sürece de biz de hükümetimize, silahlı kuvvetlerimize destek olmaya devam edeceğiz. 2 bin 500 yıllık kadim devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kabile devleti, aşiret devleti değil. Bir tane aileyi öyle getirdik, koyduk filan gibi Arap devletlerindeki küçük darbelerle değiştirdikleri gibi burada operasyon yapmaları mümkün değil ki. Köklü, yıllardır içimize fitneledikleri, yerleştirdikleri FETÖ aracılığıyla bile Türk milletinin basireti sayesinde bunu gerçekleştiremediler. Bu harekete kalkışanlar, PKK terör örgütü olsun FETÖ olsun DEAŞ olsun bizim için hepsi, taşerondur. Hepsi, terör örgütüdür. Bunlardan temizlik yapılıncaya kadar da bizim, devlete desteğimiz devam eder. O nedenle bu konularda birtakım çalışmalar, devam ediyor.\" \'TÜRKİYENİN DİK DURUŞUNDAN KÜRESEL GÜÇLER, FENA RAHATSIZ\' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretindeki heyette bulunduğunu hatırlatan Günal, \"Bu hafta içerisinde dışişleri bakanları, 22’sinde İran, Rusya ve Türkiye’nin cumhurbaşkanları bir görüşme yapacaklar. Astana süreci, bildiğiniz gibi geçmişten bugüne devam ediyor. İdlib’deki operasyon, şimdilik dursa da orada çatışmasızlık bölgesi ortamı sağlandı. Bunların detayları da görüşülmek üzere dışişleri bakanları, genelkurmay başkanları ve devlet başkanları düzeyinde bir zirve yapılacak. Bu mutabakatın sağlanmasından ve Türkiye’nin dik duruşundan da küresel güçler, fena halde rahatsız. İnşallah, buradan çıkacak şeyden sonra da bizim Ağustos 2012’de söylediğimiz, Sayın Genel Başkanı\'mız, \'Kandil’den Afrin’e kadar bu terör koridoru temizlenmelidir\' demişti. Burada, güvenlikli bir bölge olması gerektiğini söylemişti. Bunun peyderpey uygulanmaya başladığını görüyoruz\" diye konuştu.