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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Metin Hara: Mevsim karanlık oldukça ışığımıza sahip çıkmalıyız

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - YAZAR Metin Hara, D&R Suadiye'de 'İyiliğin Hareket Hali' ve 'İyiliğin Bilim Hali' kitaplarının imza gününde okurlarıyla bir araya geldi

14 Nisan 2018 13:02

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - YAZAR Metin Hara, D&R Suadiye\'de \'İyiliğin Hareket Hali\' ve \'İyiliğin Bilim Hali\' kitaplarının imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Hara, \"Mevsim karanlık oldukça ışığımıza sahip çıkmalıyız\" dedi.  


 

Yazar ve konuşmacı Metin Hara sürekli olumsuz duygulara saplanan, saldırgan tavırlar sergileyen ve şikâyet eden zihniyete karşı ekibiyle birlikte hazırladığı \'İyiliğin Hareket Hali\' ve \'İyiliğin Bilim Hali\' kitaplarının D&R Suadiye\'de gerçekleşen ilk imza gününde okuyucularıyla buluştu. Kadınların daha çok ilgi gösterdiği imza gününde Hara, kitaplarını imzalarken okuyucularıyla kısa sohbetler de gerçekleştirdi.


 

\"İNSAN KALBİNE DÜŞENİ AKTARMAYA ÇALIŞIYOR\"


 

İmza öncesinde DHA\'nın sorularını yanıtlayan Hara, \"İnsanın kalbine ne düşerse, dağarcığı ne olursa onu aktarmaya çalışıyor. Ben de elimden geldiğince iyiliğin mesajını vermeye çalıştım. İnsanların gittikçe bazı değerlerini yitirdiğini anladıkça bunun için ne yapabiliriz? Farklı bir dünyada yaşamak için ne yapabilirizin cevabı aslında bu kitaplardır\" diye konuştu.


 

\"KİTAPLARDA 210 TANE MİKRO EYLEM VAR\"


 

Kitaplara \'eş kitap\' dediklerini belirten Hara, \"Okurlar da bu şekilde alabilirler, isterlerse birini alırlar, hiç bir konu eksik olmayacak. Ama İyiliğin Hareket Hali\'nde 210 tane mikro eylemimiz var. Günlük hayatta yapabileceğimiz, yaşamımızı değiştirecek eylemler. İyiliğin Bilim Hali\'nde de 210 tane iyiliğin daha sağlıklı, sosyolojik olarak daha avantajlı, kariyer olarak daha etkili olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar var\" ifadelerini kullandı.


 

\"EYLEMLERİ YAPANLARIN FİZYOLOJİLERİ VE PSİKOLOJİLERİ DEĞİŞECEKTİR\"


 

Biri biraz daha zihne, diğerinin ise biraz daha gönle ve eyleme hitap ettiğini dile getiren Hara, \"Böyle bir tamamlama var. İyiliğin Hareket Hali\'ndeki eylemlerin birçoğu da bilimsel dayanaklarla desteklenerek insanlara sunuldu. Yani bu eylemleri yaptıklarında iyi olacaklarına inanmalarına ihtiyaç yok. Zaten fizyolojileri ve psikolojileri neden sonuç ilişkisi içerisinde kesinlikle değişecektir\" dedi.


 

\"KENDİME DÜŞENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM\"


 

\"Mevsim ne kadar karanlık olursa, biz ışığımıza o kadar fazla sahip çıkmalıyız\" diyen Hara, \"Genelde etraf kötü olunca insanlar da gülümsemeyi bırakıyor. Bu yarının çocuklarını daha da kötü dünyaya doğuruyor. Ben bana göre daha gerçekçi olanım, \'bundan şikayet ediyorsak değiştirmek için emek harcamalıyız\' diyenim. O emeğin kendime düşen tarafını layığıyla yapmaya çalışıyorum\" şeklinde konuştu.


 

\"KURUM VE ŞİRKETLER, ÇALIŞANA DEĞİL DE İNSANA YATIRIM YAPMAYA BAŞLADI\"


 

Kurum ve şirketlerin hızla çalışana değil de insana yatırım yapmaya başladığını söyleyen Hara, \"Ben 7-8 yıldır bütün kurumları eğitiyorum. Kalbime düşenleri paylaşıyorum ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Bir yandan mesleki yetkinliklerine yatırım yapılırken, bir yandan da çalışanların insani yetkinliklerine yatırım yapılırsa, hem mesleğinde başarılı hem insani olarak mutlu etrafına ilham veren ve birbirini geliştiren insanlarla birlikte çalışma şansı bulabiliriz\" ifadelerini kullandı.  


 

\"VERDİĞİM HER MESAJIN YAŞAMIMLA PARALEL OLMASINA DİKKAT ETTİM\"


 

Kitaplardan elde edilen gelirin bir kısmının Toplum Gönüllüleri Vakfı\'na (TOG) aktarılacağını belirten Hara, \"Ben bugüne kadar verdiğim her mesajın, yaşamımla paralel olmasına dikkat ettim. Paralel olmayan hiçbir mesajla insanları eğitme hadsizliğinde bulunmadım. Böbürlenecek bir şey de değil, bunu söylememizin amacı insanların da bundan cesaret alıp böyle güzel projeler yapıp gençlere sahip çıkması. Biz bu iki kitabın gelirini TOG ile paylaşıyoruz\" dedi.

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