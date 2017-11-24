(Görüntülü Haber) Metabolik cerrahi ameliyatı için Azerbaycan'dan Samsun'a geldi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) SAMSUN\'da bulunan özel bir hastanede \'Metabolik Cerrahi ve Tip 2 Şeker Hastalığı\' konusunda yapılan tedaviyi duyan Azeri sanatçı Terlan Nur Yaşar, ameliyat olmak için Azerbaycan\'dan Samsun\'a geldi. Azerbaycan\'da yaşayan 7 yıldır şeker hastası olan sanatçı Terlan Nur Yaşar, Samsun\'da özel bir hastanede \'Metabolik Cerrahi ve Tip 2 Şeker Hastalığı\' alanında yapılan çalışmaları öğrenip tedavi olmak için hastane ile bağlantıya geçti. Terlan Nur Yaşar, Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kliniği Başkanı Op.Dr. Muzaffer Al\'a Tip 2 Diyabet (Şeker Hastalığı) tedavisi için Metabolik Cerrahi ameliyatı olmak için Samsun\'a geldi. Azerbaycan devletinin desteğini alarak Samsun\'da ameliyat olacak olan Terlan Nur Yaşar için bu gün basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Op.Dr. Muzaffer Al, dünyada ve Türkiye\'de diyabet hastalığının gün geçtikçe arttığını söyleyerek \"ülkemizde 10 milyon diyabet hastası var. Dünyada 335 milyon diyabet hastası var ve bu rakamın 2035 yılında 680 milyon olması bekleniyor. Diyabet bütün organlarımızda sistematik kronik hasarlara neden oluyor. Biz uzun yıllardır metabolik cerrahi ameliyatları yapmaktayız. Yurt dışından oldukça fazla hastamız buraya geliyor. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan\'dan sanatçı Terlan Bey bu ameliyatı olmak için bize geldi. Kendisine gerekli testleri yaptık bu gün de ameliyat olacak\" dedi. Terlan Nur Yaşar ise, ülkesinde şeker hastalığı tedavisi gördüğünü söyleyerek \"Rejim yapmak konusunda sorunlar yaşadığım için şekerimi kontrol edemiyorum. Doktorumuzu ve bu ameliyatı öğrenince ameliyat olmak için Samsun\'a geldim. İnşallah iyi sonuçlanan bir ameliyat olacak ve sağlığıma kavuşacağım\" diye konuştu.