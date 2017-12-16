(Görüntülü Haber) Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, şair ve yazar Haydar Ergülen'in

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 11 yıldır sürdürülen \'Mersin Kenti Edebiyat Ödülü\'ne bu yıl, çağdaş şiirin usta ismi Haydar Ergülen layık görüldü.



Türk edebiyatına ilgiyi artırmak ve gelişmesine katkıda bulunan kişileri onurlandırmak için verilen \'Mersin Kenti Edebiyat Ödülü\'nün bu yılki sahibi şair ve yazar Haydar Ergülen oldu. MTSO Meclis Salonu\'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, amaçlarının değerli ustalara yanlarında oldukları mesajını vermek olduğunu söyledi. Dünyayı sanatçılardan daha iyi kimsenin anlatamayacağını belirten Aşut, \"Aslında onlara kulak vermekle bir anlamda kendimizi ödüllendiriyoruz. Bu ödülün Haydar Ergülen\'e verilmesi çok değerli. Bence ödülün verilme nedeni, Ergülen\'in Türkçemize yaptığı katkıdır. Her millet, kendi dil kökleri ile düşünür. Kendi olgularını anlatmak için yarattığı, kendi kelimeleriyle düşünce üretir. Kendi kelimelerinizi geliştirmezseniz, düşünce üretemezsiniz. Düşünce üretemezseniz, felsefede, sanatta, bilimde ve hatta inanç dünyanızda bile gelişme gösteremezsiniz. Bu anlamda önce dilimize, hazinemiz olan kelime köklerimize sahip çıkmalıyız. Ana dil ve edebiyatçılarımızın dilimize yaptığı katkılar çok önemlidir\" dedi.



MERSİN\'İ GÖRMEDEN SEVDİM



Bir şehri sevmenin şiirle mümkün olduğunu ifade eden Ergülen ise, şöyle konuştu:



\"Mersin, benim hiç görmeden sevdiğim şehirlerden biri. Bir kenti hiç görmeyebilirsiniz, ama şiir ve edebiyat varsa, o görmediğiniz şehir size kendini sevdirebilir. Ben de Mersin\'i, Özdemir İnce\'nin \'Ben Mersin\'e Gittiğim Zaman\' şiiri ile sevdim. Bu ödül, benim en kıymetli ödüllerimden bir tanesi. Çünkü 2008 senesinde ödül almayı bıraktım. En son Metin Altıok Şiir ödülünü aldım ve bir daha yarışmalara katılmadım. Fakat bu aldığım hem ödül, hem de bir kenti temsil eden bir şey olduğu için büyük mutlulukla kabul ettim. Ben şiiri annem ve babaannemden aldığımı düşünüyorum. Şiir kadınlardan geliyor. Biz de kadınlara olan borcumuzu ödemek için yazıyoruz diye düşünüyorum.\"



Konuşmanın ardından Ergülen, ödülünü MTSO Başkanı Aşut\'un elinden aldı.