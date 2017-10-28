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Politika

(Görüntülü Haber) Meral Akşener'inAhlat'taki karargahı

Halil ÜLKER/AHLAT(Bitlis) (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesinde ev kiralayacağını ve hareketlerinin merkez üssünün Ahlat olacağını katıldığı televizyon kanalında söyleyen İyi Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, ilçede bir daire kiraladı

28 Ekim 2017 20:06

Halil ÜLKER/AHLAT(Bitlis) (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde ev kiralayacağını ve hareketlerinin merkez üssünün Ahlat olacağını katıldığı televizyon kanalında söyleyen İyi Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, ilçede bir daire kiraladı.  

Katıldığı televizyon kanalında Bitlis\'in Ahlat İlçesinde bir ev kiralayacağını söyleyen Meral Akşener, ilçenin Aşağı Çarşı Mevkii\'nde bulunan 7 katlı Kocalar Apartmanı\'nın 5\'inci katında bulunan 7 numaralı daireyi kiraladı. Evini Akşener\'e kiraya veren Nazif Koca, Akşener’in evlerini kiralamasından memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu: 

\"Meral hanımın ilçemize olan ilgisinden son derece memnunuz. Umuyoruz ki Meral hanımın gelmesiyle Türkiye genelinde ilçemize olan ilgi ve alaka daha da artar. Kendisinin ilçemizde bir takım olumlu değişiklikler yapacağını umuyorum ve ilçem adına hoş geldiniz diyorum.\" 

Akşener, geçen ay İstanbul Avcılar\'da yaptığı açıklamada, partinin kuruluşunu ilan edecekleri 25 Ekim’den sonra Ahlat\'a giderek bayram sofrası kuracaklarını, daha sonra da 15 gün boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerini gezerek, halkla bir araya geleceğini dile getirmişti. 

 

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