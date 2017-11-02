(Görüntülü Haber) Meral Akşener, Ahlat'ta ev alamayınca kiralamış

MUŞ, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis\'in Ahlat ilçesinden ev satın almak istediğini; fakat imkanları yetmediği için kiraladığını söyledi. Akşener, \"Ahlat\'ta imkanımız yetmediği için satın alamadık; ama 650 liraya bir ev kiraladık. Bölgenin müthiş bir potansiyeli var. Artık Ahlatlı oldum, kendimi Ahlatlı hissediyorum\" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ahlat ilçesine gitmek üzere Muş\'a geldi. Muş Havalimanı\'nda kalabalık bir grubun karşıladığı Akşener, geziyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hakkari\'de 8 güvenlik görevlisinin şehit olduğu haberini uçakta öğrendiğini söyleyen Akşener, \"Uçaktayken, haber aldım; 8 şehidimiz varmış. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ateş düşmüş ocaklara Allah, yardım etsin. Anne, babalarına sabır nasip etsin. Gençlerimizin ve evlatlarımızın mekanı cennet, peygamber efendimize komşu olsun\" dedi. Ahlatlılara bir sözü olduğunu dile getiren Akşener, sözünü yerine getirmek için Bitlis\'e gideceğini belirterek, şunları söyledi: \"2010\'da buraya gelmiştim. Referandum çalışması kapsamında, Muş ve Bitlis\'e daha evvel defalarca geldim. Ahlat ve Adilcevaz\'ı da ziyaret etmiştim. Referandumda, buraya geldiğimde, sonuçlara göre yol alınacağına dair arkadaşlarla konuşmamız oldu. Bir parti kurma yoluna gidilecekse Ahlat\'ta bir ev satın alacağımı, Ahlatlı olacağımı, mutlaka iki bayramın birini ailemle birlikte yol arkadaşlarımla birlikte Ahlat\'ta geçireceğimi söyledim. Ahlat, tarihimizin, Anadolu\'ya girişimizin önemli bir simgesi. Bizi biz yapan değerlerin şekillendiği bir yer ve Selçuklu mezarlarını gezdiğiniz zaman Ahlat\'ı gerçek anlamda kokladığınız zaman kendinize dönüyorsunuz.\" Ahlat\'ta ev satın almak istediğini; ancak imkanlarının yetmemesi nedeniyle kiraladığını anlatan Akşener, \"Ahlat\'ta imkanımız yetmediği için satın alamadık; ama 650 liraya bir ev kiraladık. Bu geceyi orada geçireceğim. Basın mensuplarıyla da orada bir araya geleceğim. Bu bölgenin müthiş bir potansiyeli var. Ahlat üzerinden Muş\'a, Bitlis\'e, Van\'a, Bingöl\'e diğer şehirlerimize dikkat çekmek ve buranın özellikle de \'bacasız sanayi\' dediğimiz turizm sektörünün çok büyük potansiyeli var. \'Bu potansiyeli, burada gerçekleştirebilir miyiz?\' bir diğer yönü de budur; ama en önemlisi de sözdür. Ben, artık Ahlatlı oldum; kendimi Ahlatlı hissediyorum\" diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, açıklamalarının ardından kara yolunu kullanarak Bitlis\'in Ahlat ilçesine gitti.