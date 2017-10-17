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Politika

(Görüntülü Haber) Mehmet Şimşek: İmkanlarımız atıl ve yastık altında duruyor (2)

'HÜKÜMETİMİZİN POLİTİKASININ MERKEZİNDE İNSAN VAR' Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı

17 Ekim 2017 21:55

\'HÜKÜMETİMİZİN POLİTİKASININ MERKEZİNDE İNSAN VAR\' Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep\'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan \'Engelsiz Yaşam Merkezi\'nin temel atma törenine katıldı. Burçyolu üzerindeki alanda düzenlen törende konuşan Şimşek, hükümet politikasının merkezinde insanın yattığını söyledi. Şimşek, projede emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: \"Bu proje örnek olacak ülkemize. İnşallah diğer kurumlarımızın, belediyelerimizin önderliğinde bu merkezlerin sayısı Türkiye’de çoğalacak. Çünkü burada kaynaşma olacak, dostluğumuz daha da pekişecek. Engelli kardeşlerimize yaptığımız projeler, ayırdığımız kaynak itibariyle de adaletsizliğin arttığı şu dünyaya örnek olacak. Engelli kardeşlerimiz en son Avrupa şampiyonu oldu. Ampute takımımız bize şunu gösterdi; biz onların önünü açarsak, nasıl başarılı olacaklarını herkese gösterdi. Kaynaklarımızı çatışmaya değil, inşa etmeye harcamalıyız. Coğrafyamızda büyük bir fitne var. Bu sorunlardan en az etkilenmek için, büyük oyunlar sergilenirken, kazanımlarımızın engellenmemesi için gerekeni yapıyoruz. Ama bizim bu süreçte daha fazla birbirimize kilitlenmemiz gerek. Güzel ülkemizin dört bir yanında yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bizim farklılıklarımız zenginliğimizdir. Hepimiz biliyoruz ki yakın coğrafyamızdaki sorunların temelinde dışarıdan yapılan müdahaleler yer alıyor. Hep birlikte bu fitneyi bitireceğiz, geleceğimizi daha güçlü şekilde geleceğe aktaracağız.\" Şimşek, daha sonra 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Burada Şahinbey İlçesi\'ndeki muhtarlara seslenen Mehmet Şimşek, vatandaşlara ulaşma konusunda hizmetin temelini muhtarların oluşturduğunu ifade ederek hükümetin muhtarlara yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Şimşek, buradaki konuşmasının ardından bir süre önce kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel\'in adının verildiği parkın açılış törenine katıldı. Şimşek park açılışının ardından kentten ayrıldı.

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