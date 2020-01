(Görüntülü Haber) Medeniyetler Şurası başladı

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl ilk kez düzenlenen Medeniyetler Şurası başladı.İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) ve Al-Furqan İslamî Miras Vakfı ortaklığında düzenlenen etkinlik “Medeniyet ve Din” teması ile gerçekleşiyor. Üniversitenin Başakşehir Yerleşkesinde yapılan Şura; farklı medeniyetlere mensup, 85 akademisyeni bir araya getiriyor. Şura’da, “Din ve Medeniyet: Dinin Bir Maksadı Olarak Medeniyetin Korunması” başlığı altında “Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye’de Din ve Medeniyet”, “Batı’da Din, Medeniyet ve İslam”, “Afrika ve Asya’da Din ve Medeniyet” konuları masaya yatırılıyor. Açılış konuşmalarını İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve Faslı düşünür ve Uluslararası İslam Âlimleri Birliği Üyesi Prof. Dr. Taha Abdurrahman tarafından yapılan etkinlik 22 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Programda yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şura’nın resmî açılışında bir konuşma gerçekleştirecek. “MEDENİYETLER ARASINDA ÇATIŞMA DEĞİL İLETİŞİM İSTİYORUZ” Programın içeriği ve amaçları hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, “Bütün insanlar medeniyetler çatışmasında bahsederken biz Medeniyetler Şurası ile medeniyetler arasında bir iletişim kurulması, insanlığın ortak sorunlarına iletişimle çözüm üretilmesinin yolunu açmak, buna katkı sağlamak istiyoruz. Bu tabii ki sadece akademisyenlerle olacak bir şey değil ama biz bunun önünü açmayı hedefliyoruz. Şu anda dünyamızdaki en büyük tehlike bu medeniyetlerin, dinlerin ve kültürlerin çatışması. Özellikle Orta Doğu ve Balkanlara baktığımızda bu farklılıkların doğurduğu fay hatları harekete geçmiş durumda. Bizim burada vermek istediğimiz mesaj medeniyetler arasında güzel bir iletişim organize edebilirsek medeniyetler çatışmasını ve şu anda dünyayı tehdit eden birçok çatışmayı engelleyebiliriz. Özellikle dinin medeniyetler çatışmasına bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini mesajını vermek istiyoruz.\" diye konuştu. GELECEK SENENİN KONUSU “TEKNOLOJİ VE MEDENİYET” Şura’nın teması hakkında da konuşan Prof. Şentürk, “İlk senenin konusu olarak din ve medeniyet ilişkisini seçtik. Çünkü bu tartışmalı bir konu. ‘Din, medeniyetin ilerlemesine engel midir?’ gibi tartışmalı konular var. Bu ilişkiyi bu bağlamda somut sorunlar üzerinden ele almış olacağız. Din ve medeniyet ilişkisi çevreye, iletişime, siyasete, tıbba nasıl etki ediyor bunları konuşacağız. Geleneksel sempozyum gibi değil daha çok istişare formatında bunu gerçekleştireceğiz. Sonunda da bir bildiri yayınlayacağız. Bunu her yıl yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki sene konumuz ‘teknoloji ve medeniyet’ ilişkisi, bir sonraki yıl ‘medya ve medeniyet’ ilişkisi üzerine olacak. İnsanlığın ortak sorunlarına çözüm yolları geliştirme konusunda farklı medeniyetlerden önde gelen düşünürleri, karar mekanizmasında yer alan insanları bir araya getirmek istiyoruz. Çünkü küreselleşen dünyamızda artık bir medeniyetin tek başına sorunlarını çözmesi imkânsız, iş birliği zorunlu.” dedi. “DÜNYANIN HER YERİNDEN ÖĞRENCİMİZ VAR” Etkinliğin düzenleme Kurulu Başkanı ve Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Genel Sekreteri Vahdettin Işık, sempozyum çerçevesinde hem bölgesel ve tarihi konuların konuşulacağı oturumlar hem de tematik oturumlara yer vereceklerini belirtti. Şura’ya davet konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Işık, “Bu etkinliği belki bir başlangıç olarak düşünmemiz lazım. Ama bundan sonra daha uzun vadeli bir süreç bizi bekliyor. Biz öğrenci ve hocalarımızla zaten harmanlanmış bir profile sahibiz. Mesela Amerika’dan ders vermek için gelen öğretim görevlilerimiz var. Avrupa’nın hemen her coğrafyasından, Amerika’dan, Çin’den, Rusya’dan, Kafkaslardan, Afrika’dan ve Asya’nın hemen hemen her bölgesinden öğrencilerimiz var. Bu anlamda biz gerçekten iyi bir platformuz.” dedi. ,