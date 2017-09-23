(Görüntülü Haber) Meclis olağanüstü toplandı, tezkere görüşmeleri başladı (11)

CHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ÖZTÜRK YILMAZ: \"BU YÜZYILLIK PROJE İSE BARZANİ\'NİN AYAĞININ ALTINA KIRMIZI HALI SERİP NEDEN KARŞILADINIZ? BAYRAĞINI GÖNDERE NEDEN ÇEKTİNİZ? DİYARBAKIR MEYDANINDA MEGRİ, MEGRİ DEYİP HALKIN HUZURUNA ÇIKIP NEDEN ALKIŞLATTINIZ? AYRICA AKP KURULTAYINA ÇAĞIRIP TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR NİYE DEDİRTTİNİZ?\" \"ORADA TATBİKAT YAPIYORSUNUZ HABUR\'DAN TIRLAR VIZIR VIZIR GEÇİYOR. BU NASIL BİR ÇELİŞKİ\" ANKARA (DHA) - IRAK ve Suriye tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin CHP adına konuşan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz şu ifadeleri kullandı: \"Bu sürece nasıl gelindi Barzani güçlendi. Barzani\'nin kaçak petrolü Bölgesel Kürt Yönetimi\'nde çıkan yaklaşık 200 bin varil kaçak petrolü Kerkük\'te çıkan 300 bin varil KYB\'nin elindeki günlük yaklaşık 1 milyon varil petrol kaçak anlaşmalar ile Bölgesel Kürt Yönetimi Türkiye üzerinden uluslararası piyasaya sundu. Aldığı parayı cebine indirdi. Bunu AKP sağladı. İkincisi Habur\'daki, ticaret. Buradan da neredeyse günlük, aylık 1 milyar, 2 milyar dolar oradan para götürüyor. BARZANİ\'NİN AYAĞININ ALTINA KIRMIZI HALI SERİP NEDEN KARŞILADINIZ? BAYRAĞINI GÖNDERE NEDEN ÇEKTİNİZ? AKP Barzani\'yi siyasi olarak da güçlendirdi. Bu yüzyıllık proje ise Barzani\'nin ayağının altına kırmızı halı serip neden karşıladınız? Bayrağını göndere neden çektiniz? Diyarbakır meydanında megri, megri deyip halkın huzuruna çıkıp neden alkışlattınız? Ayrıca AKP kurultayına çağırıp Türkiye seninle gurur duyuyor niye dedirttiniz? AÇTIĞINIZ KAMP BUGÜN PEŞMERGEYE FAYDA SAĞLIYOR NEDEN YAPTINIZ? Bu tarihi siyasi proje madem bu hatayı neden yaptınız? Barzani\'yi ikinci olarak güçlendiren konu; 2014 yılından sonra IŞİD belası ile başlıyor. O dönemde biz Başika\'da kamp kuruyoruz. Bizim eğittiğimiz peşmergeler ilçeleri tek tek alıp Bölgesel Kürt yönetimine katıyor. Açtığınız kamp bugün peşmergeye fayda sağlıyor neden yaptınız? BU REFERANDUM GİRİŞİMİ IRAK ANAYASASINA DA AYKIRI Bu referandum 3 açıdan sorunlu. Uluslararası hukuka ve meşruiyete uymuyor. Bu referandum girişimi Irak anayasasına da aykırı. Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin kendi yazdığı anayasaya da aykırı. İç anayasa da aykırı. AMERİKA\'DAKİ YENİ YÖNETİM NÜKLEER ANLAŞMAYI İRAN\'A BİR TEHDİT OLARAK KULLANARAK ELİNİ KOLUNU BAĞLADI Demek ki Barzani güçlendi Bağdat zayıfladı. Türkiye ve Tahran da zayıfladı. Dış politikada bir iflas durumudur sözünüzü dinlettiremiyorsunuz. Barzani\'yi burada yedirip içiriyorsunuz dediğiniz azman dinlemiyorlar. Demek ki uluslararası alanda sözünüzün gücü zayıflatmış. Fren koyacak İran da zayıfladı. Bütün fiyaskolarla kuşatıldınız. Amerika\'daki yeni yönetim nükleer anlaşmayı İran\'a bir tehdit olarak kullanmakta ve İran\'ın elini kolunu bağladı. ORADA TATBİKAT YAPIYORSUNUZ HABUR\'DAN TIRLAR VIZIR VIZIR GEÇİYOR. BU NASIL BİR ÇELİŞKİ Ne kadar samimi olabilirsiniz? Orada tatbikat yapıyorsunuz Habur\'dan tırlar vızır vızır geçiyor. Bu nasıl bir çelişki. Irak\'ın toprak bütünlüğünü savunduğunuzu söylüyorsunuz, hem de Barzani\'n Ankara\'da ofisi duruyor. Oyalarız, gündem yaratırız diye mi yapıyorsunuz? Net olmak lazım. Dış politikada söylediğiniz her şeyi yapmak zorundasınız. BÖLGEMİZDE SAVAŞ OLMASINI ELBETTE İSTEMEYİZ Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin, Irak\'ın toprak bütünlüğü içerisinde kalmak kaydıyla ilişkileri en üst düzeyde geliştirebiliriz buna karşı değiliz. Irak\'taki diğer halkların da kendi geleceklerini belirleyecek Irak anayasası içerisinde mekanizma vardır. O mekanizma bölge olma mekanizmadır bağımsız olma değil. Bölgemizde savaş olmasını elbette istemeyiz. Bölgenin taşeronlaşmasının baş sebebi sizsiziniz. SURİYE\'DE ŞAM REJİMİ DEVİRMEK İÇİN UĞRAŞTINIZ. IRAK\'TA DA MALİK\'İYİ DEVİRMEK İÇİN UĞRAŞTINIZ. SİZ MEZHEPÇİSİNİZ Suriye\'de Şam rejimi devirmek için uğraştınız. Irak\'ta da Malik\'iyi devirmek için uğraştınız. Siz mezhepçisiniz. Burada bir kırılma var. Biz Barzani üzerinden AKP\'nin yaptığı gibi Kürtler ile bir ilişki kurmak istemiyoruz. Kürtler bizim kardeşimiz. Herhangi bir tek şahıs üzerinden burada şikayet ederken bir kişi yönetimi derken bir kişi yönetimi ile sadece irtibat kurmak istemiyoruz. Bölgenin mukadderatının bir kişinin elinde olmasına da karşıyız. Orada sadece Barzani yaşamıyor. ŞÖYLE BİR YOL OLSAYDI, BAĞDAT İLE ERBİL ANLAŞMIŞ OLSALARDI, AYRILIYORUZ DESELERDİ SİZE NE OLUYOR DENİRDİ? Şöyle bir yol olsaydı, Bağdat ile Erbil anlaşmış olsalardı, ayrılıyoruz deselerdi size ne oluyor denirdi? Böyle bir anlaşma yok. Bağdat, Tahran, Türkiye, Ortadoğu Arapların hiç biri istemiyor. Bir tek İsrail istiyor. AKP\'nin yaptığı ene büyük hata Suriye dosyasıydı.\"