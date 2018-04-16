(Görüntülü Haber) Matematik bilginlerinin çalışmaları İngiltere'de Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından tanıtıldı

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji, Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Matematik dünyasına iz bırakmış ve Batı\'ya örnek olan bilim insanlarını tanıtan bir projeye imza attı. Öğrenciler, projelerini hem Türkçe hem de İngilizce olarak İngiltere\'de bulunan Keele Üniversitesi\'nde akademisyenlere sundu.





Ortak geçmişimizde yer alan Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu\'l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dünyasının önemli isimlerinin hayatları ve Matematiğe kazandırdıklarını araştıran Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri, hem İngilizce hem de Türkçe poster bildiriler hazırladılar. Yaptıkları önemli araştırmalarla Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Julius Kaplunov\'un dikkatini çeken öğrenciler, aldıkları davetle üniversitenin akademik personeline ve öğrencilerine sunum yaptılar.





Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Eskişehir\'e gelerek öğrencileri ziyaret etti ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Yücel, öğrencilerin yaptıkları işin çok önemli olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:





\"Kültürümüzü, medeniyetimizi inşa eden insanların bilim dünyasına katkıları bugüne kadar çok fazla bilinmiyordu ancak öğrencilerimiz bilim alanında çığır açmış bu değerli insanları tanıtmak, yeniden hatırlanmalarını sağlamak için bir çalışma yaptılar; geçmişimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden olan insanları, İslam bilginlerinin bilim alanına neler kattığını İngiltere\'de gösterdiler. Bu, müthiş ve Türkiye\'de ilk kez yapılan bir şey. Dilerim ki öğrencilerimiz bundan sonra sunumlarını başka ülkelerde de yapar ve değerlerimizi dünyaya tanıtırlar. Yaptıkları iş çok önemli. Daha hazırlık sınıfında olan öğrencilerimizin böyle bir iş yapması beni son derece mutlu etti.\"





Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi Hazırlık Sınıfı öğrencisi Pınar Işık, böyle bir projede yer aldığı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Işık; \"Sunumumuzla İngiltere\'de Keele Üniversitesi profesörlerine ve master öğrencilerine İslam bilginlerini ve çalışmalarını anlattık. Bizi çok güzel desteklediler ve projemizi çok başarılı bulduklarını ve buna devam edersek çok başarılı olacağımızı söyleyerek bizleri yüreklendirdiler. Üniversitedeki akademik ortamdan da kişisel olarak çok etkilendim. Gelecekte Oxford Üniversitesi\'nde doktor olmak istiyorum\" dedi.





Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi Hazırlık Sınıfı öğrencisi Doğukan Eren ise, \"Projemiz için Türk İslam bilim insanlarını ve çalışmalarını inceledik. Posterler hazırlayarak incelediğimiz bu çalışmaları sunum haline getirdik. Yurtdışından gelen profesörler sunumumuzdan çok etkilenerek bizi bir sunum gerçekleştirmek üzere İngiltere’e Keele Üniversitesi’ne davet ettiler. Burada yaptığımız sunumla profesörlere ve master öğrencilerine Türk İslam bilim insanlarını tanıttık. Hem sunumumuzdan hem de bu büyük bilim insanlarının çalışmalarından çok etkilendiler\" diye konuştu.