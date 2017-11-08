(Görüntülü Haber) Marmaris'te 'Özel okula teşvik değil, okuluma ödenek' imza kampanyası

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te bir araya gelen Öğrenci Velileri Derneği (Veli-Der) Şubesi tarafından, \'Özel okula teşvik değil, okuluma ödenek istiyorum\' adlı imza kampanyası başlatıldı. Üç gün sürecek kampanyanın ilk gününde iki saatte 500 kişi imza attı. Veli-Der Marmaris Şubesi yönetimi, bugün saat 13.30\'da, Atatürk Caddesi Saman İskelesi\'nde bir araya geldi. Stant açan dernek yöneticileri, \'Özel okula teşvik değil, okuluma ödenek istiyorum\' adı altında imza kampanyası başlattı. \'Çağdaş, bilimsel eğitim istiyoruz\' ve \'Laik eğitim olmalı\' yazılı dövizler açan gruba, kısa sürede çevreden geçen vatandaşlar da destek verdi. 1.5 saat içinde yaklaşık 500 kişi, devlet okullarının ödeneklerinin artırılması için imza verdi. İmza kampanyasıyla ilgili basın açıklaması yapan Veli-Der Marmaris Şube Başkanı Özgür Çağlı, \"Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda okuyan öğrencilere destek için rekor bütçe ayırdı. Özel okullarda okuyacak 340 bin öğrenciye toplam 1 milyar 37 milyon lira ödeme yapacak. Bu destek Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bütçesinden karşılanacak. Bütçeden bu kadar yüksek bir kaynak ayrılabiliyorsa, neden devlet okullarının iyileştirilmesi için harcanmıyor? Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin zaten sorunlu olan kamusal niteliğini tamamen ortadan kaldırmaya çalışmakta, öğrenci ve velileri açıkça özel okullara yönlendirmektedir. Devlet okulları acil ödenek beklerken, halktan toplanan vergilerle oluşan kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın amacı her öğrencinin eşit koşullarda, eşit imkanlarla eğitim almasını sağlamak değil midir? Türkiye\'de hala ilkel şartlarda eğitim-öğretim vermeye çalışan, devletten tek kuruş almadan ayakta durma savaşı veren; ısınma, temizlik, güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan okullar vardır. Bunlara destek verilmesi gerekirken özel okullar daha da zenginleştirilecek, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimini ise yok sayacak bu uygulama kabul edilemez\" dedi. Üç gün sürecek imza kampanyasına Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP İlçe yönetimi ve 12 sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi. Toplanan imzaların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve siyasi partilerin genel merkezlerine gönderileceği bildirildi.