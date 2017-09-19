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Eğitim

(Görüntülü Haber) Maltepe Üniversitesi yeni eğitim sezonuna ‘merhaba’ dedi

İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl 20’nci yaşını kutlayan Maltepe Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi

19 Eylül 2017 15:02

İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl 20’nci yaşını kutlayan Maltepe Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi.


 

Üniversitenin kültür merkezindeki Dr. Reşit Galip Salonu’nda yapılan törene Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Karasar’ın açılış konuşmasıyla başlayan tören üniversitenin 20’nci yılı için hazırlanan belgesel gösterimiyle devam etti. Gösterimin ardından belgeselin yapımında önemli rol oynayan Maltepe Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Celal Oktay Yalın’a, Rektör Prof. Dr. Karasar tarafından plaket takdim edildi Programda son olarak üniversiteye ilk adımını atan öğrenciler için oryantasyon eğitimi verildi.


 

REKTÖR PROF. DR. KARSAR’DAN ÖĞRENCİLERE MESAJ


 

Törenin ardından yeni eğitim yılı ile ilgili görüşlerini DHA ile paylaşan Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Bu yılın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karasar, “20’nci yılımızı geride bırakmanın gururuyla yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyoruz. İçinde bulunduğumuz bu kampüsün Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi kampüslerinden biri olması, akademik kadromuzun alanında uzman isimlerden oluşması bu haklı gururumuzun gerekçeleri. Ama bu onurun en önemlisi sebebi 20 yıldır bizi tercih eden öğrencilerimiz ve onların mezun olduktan sonra bizi başarıyla temsil etmeleri” diye konuştu.


 

Üniversite olarak eğitim, araştırma ve topluma hizmet işlevlerini iyi üstlenmek ve yürütmek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karasar, “Öğrencilerimize de büyükleri olarak naçizane tavsiyelerim olacak. Her zaman birbirlerine saygılı, başka görüşlerde mantık arayan, karşıt görüşleri kucaklayan, kendileri ve toplumla barışık bireyler olsunlar. İyi ahlaklı, dürüst, çalışkan ve daima vatanlarını seven bireyler olarak kendilerini yetiştirsinler” dedi.

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