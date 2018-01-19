(Görüntülü Haber) Maltepe Üniversitesi 5 lise ile işbirliği protokolü imzaladı

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi, gençlerin üniversite kavramını daha iyi algılaması ve başarılı liseler ile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yaptığı protokollere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, ÜNSEV Fen Bilimleri Okulları, Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile eğitim, bilim ve kültürel alanlarda işbirliği protokolü imzalandı. Lise öğrencilerinin kendilerini geliştirmesini ve üniversite bilincini algılayabilmelerini amaçlayan programın genel koordinatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken üstlendi. Protokol kapsamında liseli öğrenciler; üniversitenin düzenlediği mesleki eğitim programlarına, tanıtımlara, seminerlere, konferanslara katılabilecek; üniversitenin atölyelerini, laboratuvarlarını ve altyapısını kullanabilecek. İmzalanan anlaşmadan yola çıkarak okul ve üniversite arasında projeler geliştirilebilecek. Protokollerin yapıldığı liselerde okuyan öğrenciler dilerlerse üniversitenin donanımlarını kullanarak okudukları alanlarda projeler hazırlayıp sunabilecek. Ayrıca bu protokolle belirlenen eğitim takvimi çerçevesinde üniversite öğretim elemanları da okullara giderek eğitimler verecek. Maltepe Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Marma Otel İstanbul’da yapılan törende protokol; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Karasar, İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Recep Tutal, ÜNSEV Fen Bilimleri Okulları Kurucusu ve Müdürü Resul Gürsaçlı, Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya ve Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tok tarafından imzalandı. FARKLI İLÇELERDEN LİSELERLE İŞBİRLİĞİ 3 yıldır yoğun biçimde bu çalışmaların içinde olduklarını söyleyen Prof. Dr. Çotuksöken, \"Bu işi artık protokollere bağlıyoruz. Böylece daha yakın bir şekilde çalışmaya, birbirimizi tanımaya ve bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Çok sayıda okulla bu çalışmaları yapıyoruz. Sadece bulunduğumuz ilçenin okulları değil çeşitli ilçelerden okullarla işbirliği yapıyoruz. Mesela bugün 4 farklı ilçeden okullarla bu çalışmayı yaptık. Çalışmaların kapsamında; özellikle öğrencilere destek veriyoruz. Onlar yerleşkemize gelip derslerimize katılabiliyor. Üniversite ortamını daha yakından deneyimleyebiliyorlar. Biz onların okullarına gidiyoruz. Onun dışında okul rehberlerine, ailelere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımız öğrenciler, aileler ve öğretmen, yönetici ve rehberler olmak üzere 3 grupta toplanıyor. Okul ve aile işbirliğinin her zaman çok önemli olduğuna inanıyoruz. Üniversite olarak burada yol açıcı olmak için çabalıyoruz\" diye konuştu. \"LİSE-ÜNİVERSİTE KAYNAŞMASI SAĞLIYORUZ\" Lise üniversite işbirliklerinin faydalarına da değinen Prof. Dr. Çotuksöken, \"Öğrenciler üniversite konusunda karar verirken tanışma sürecinden geçmiş oluyorlar. Bu bir yerde sürprizlerle karşılaşmayacakları anlamına geliyor. Üniversitenin nasıl bir yer olduğunu, burada neler yapıldığını yakından görebiliyorlar. Bu çalışmaları sadece akademisyenlerimizle değil öğrenci kulüplerimizle de sürdürerek kendi öğrencilerimizi de işin içine katıyoruz. Böylece lise-üniversite kaynaşmasını sağlıyoruz\" dedi. \"ÜNİVERSİTELERİ TANIDIKÇA BÖLÜM MEMNUNİYETSİZLİĞİ ASGARİ SEVİYEYE İNİYOR\" Maltepe Üniversitesi ile 3 yıldır yoğun bir işbirliği içinde olduklarını dile getiren Maltepe Orhan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya, \"Gerek öğretmen eğitimleri gerekse öğrencilerimizin akademik ve sosyo kültürel alanda işbirliği geliştirmeleri, çocuklarımızın üniversiteyi tanımaları, ortamı görmeleri açısından güzel bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğini bir protokolle resmiyete döktük. Okulda öğrenciler üniversite ortamını gözlerinde çok büyütüyorlar. Üniversite ile okulun işbirliği sıkı olduğunda öğrenci seçeceği üniversite konusunda daha erken bilgi sahibi oluyor. Bunun dışında üniversitedeki hocaların hangi alanlarda ne gibi yetkinlikleri var bunları tercih etmede çok faydalı oluyor. Öğrenci lisedeyken bu ortamı tanıdığı zaman üniversiteye gittiğinde bölüm memnuniyetsizliği asgari düzeye düşüyor\" diye konuştu. Öğrencilerin kendi liselerini seçtiklerinde zaten yönlerini belirlemiş olarak geldiklerini ifade eden İstanbul Avvi Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Recep Tutal ise, \"Öğrenciler sadece sanat okumak için bizi seçiyor. Bundan sonra da yönlerini netleştirecekleri adımlar atmak istiyorlar. Bazı üniversitelerin sanatla ilgili bölümleri var. Çocuklarımız buralara gelip bu okulları gördükçe ufukları açılıyor. Üniversitedeki sınıf ortamını görüyorlar, burada workshoplara katılıyorlar, biz öğretim üyelerini okullarımızda ağırlıyoruz. Bunun çocuklarımız açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum\" dedi.