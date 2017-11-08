(Görüntülü Haber) Liseye girişte yeni sistemin denemesi yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - LİSEYE girişte TEOG yerine gelen yeni sistemde öğrencileri bekleyen sınavın denemesi Uğur Okulları tarafından dün yapıldı. Uğur Okulları bünyesindeki 42 ortaokulda öğrencilerin girdiği sınav 90 dakika sürdü. Sayısal ve sözel iki bölümden oluşan sınav için öğrencilere yeni sistemde açıklandığı gibi 60 soru için 90 dakikalık süre verildi. Sınav aynı anda Türkiye genelindeki tüm Uğur Okulları kampüslerinde yapıldı. Sınav sonrası öğrenciler soru sayısını az bulduklarını belirterek 6 ve 7\'inci sınıfın konularını unuttukları için o sorularda zorlandıklarını söyledi. \"EĞİTİMDE SÜREKLİLİK ÇOK ÖNEMLİDİR, BU SINAVLA ÖĞRENCİLERİMİZİ TANIYORUZ\" Sınavın detaylarını paylaşan Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yeni sınav sistemini açıklamasından sonra toplantı yaptıkları ve pazartesi günü soruları hazırladıklarını dile getirdi. 42 okulda, öğrencilere aynı anda aynı sınavı yaptıklarını ifade eden Kurt, \"Tunceli\'de, Adana\'da, Mersin\'de, Ordu Ünye\'de, Ankara\'da, İstanbul\'da ve İzmir\'de her bölgede aynı sınavı gerçekleştiriyoruz. Bu sınavı yapmamızın temel sebebi eğitimde süreklilik çok önemlidir. Eğitimde yaklaşık 1 aydır süreksizlik oldu. Sürekli olması şarttır, dolayısıyla 8\'inci sınıf öğrencilerimize bakanlığımızın açıkladığı yöntemle haziranda girecekleri sınavın benzerini yapıyoruz ki öğrencimizi tanıyoruz. Öğrencimiz 6 ve 7\'de neler biliyor onu öğrenip eğitimimizi ona göre tasarlayıp çocuklarımızla eğitimi buna göre götüreceğiz\" dedi. Deneme sınavında 6,7 ve 8\'inci sınıf konularından soru sorduklarını aktaran Kurt, \"Ağırlığı 8\'inci sınıf konularından tuttuk. Örneğin matematikten 15 soru sorduysak bunun 10 tanesini 8\'den, 5 tanesini 6 ve 7\'nci sınıf konularından sorduk. Fen bilimleri, Türkçe ve sosyal bilimlerden de bu şekilde sorulara yer verdik. Bakanlığımız soru dağılımını net açıklayınca biz de ona göre sınav yapacağız\" diye konuştu. \"SORU SAYISINI AZ BULDUM\" Sınava gireceğini ve hedefinin Anadolu veya Fen lisesi olduğunu belirten Uğur Okulları öğrencisi Burak Can Çakmak şunları söyledi; \"Deneme sınavı güzel geçti, kötü değildi. Anadolu veya fen lisesine gitmeyi hedefliyorum. Soru sayısını az buldum biraz daha artırabilirler. Deneme sınavında beni matematik zorladı. Çünkü 6, 7 ve 8\'inci sınıf konuları çıktı. Bundan sonra 8\'e mi çalışalım yoksa 6 ve 7\'ye mi?. Bu konuya çözüm getirmelerini bekliyoruz.\" \"SINAVDA 6 VE 7\'İNCİ SINIF DERSLERİNDEN SORU OLMASI ZOR GELDİ\" Sayısal sorularında zorlandığını ve sürenin kendisine yetmediğini söyleyen Uğur Okulları öğrencisi Yağmur Yardımcı ise, \"Kesinlikle sınava gireceğim. Deneme sınavı güzel geçti, bana soru sayısı ve süre az geldi. Deneme sınavında sayısal bölümü daha çok zorladı. Ayrıca tüm dersler açısından 6 ve 7\'inci sınıf derslerinin olması zor geldi. Yeni sistemi geç açıkladıkları için kısa zamanda geriye dönüşü zor yapabiliriz ancak okulumuz bize destek veriyor. Öğretmenlerimiz bu konuda bize yardımcı oluyor\" ifadelerini kullandı.