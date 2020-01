(Görüntülü Haber) Liseli gençler robotlarını FRC Türkiye'de yarıştırdı

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl üçüncüsü düzenlenen liseler arası robotik yarışması First Robotics Competitions (FRC)\'nin Turkish Off-Season Turnuvası, 15 farklı şehirden birçok liseli öğrenciyi bir araya getirdi. Takımlar halinde okullarını temsil eden gençler en iyi olabilmek için yarıştı. Ülker Sports Arena\'da gerçekleşen etkinlik 4 gün sürdü. 1992 yılından bu yana Amerika merkezli First Vakfı tarafından düzenlenen ve 14-18 yaş arası gençlerin katıldığı FRC\'nin sezon dışı turnuvalarından biri olan Türkiye ayağı bu yıl üçüncü kez gerçekleşti. Fikret Yüksel Vakfı’nın desteğiyle gerçekleşen turnuvada 54 takım, 6 haftada tasarladığı robotları yarıştırdı. TÜRKİYE\'DE İLK RESMİ FRC 2018\'DE YAPILACAK Türk takımlarının 2008 yılından bu yana Amerika\'daki turnuvaya katılmaya başladıklarını dile getiren Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçuk, \"Tüm takımlara bu imkanı veremediğimiz için katılımcı sayısını artırmak ve bu fırsatı daha fazla öğrenciye sağlayabilmek adına turnuvayı buraya getirmek önceliğimizdi. Bunu gerçekleştirmek için de sezon dışında bir etkinlik yaptık. Çünkü FRC yarışmaları dünyada aynı anda yapılır ancak Türkiye\'de resmi bir yarışma yok henüz bu nedenle sezon dışı bu etkinliği yapıyoruz. Böylece öğrenciler Amerika\'ya gitmeden aynı deneyimi Türkiye\'de daha ekonomik bir şekilde yaşayabiliyorlar. Bunun için çabaladık. Şu anda 54 takım var. Ama 2018 yılının Mart ayında resmi olarak ilk FRC\'yi Ülker Sports Arena\'da yapacağız. Bu da Türkiye\'de ilk uluslararası FRC etkinliği olacak\" diye konuştu. \"HER TAKIM KÜÇÜK BİR FİRMA\" Her FRC takımının küçük bir firma olarak görülebileceğini söyleyen Selçuk, \"Kısa zamanda belirli bir bütçeyle bir proje ortaya koyuyorlar. Biz Amerika\'ya gitmek için bütçesi olan ve sponsor bulabilen takımları destekliyoruz. Bu onların ufkunu açar. Ancak iki turnuvada da yarışmak isteyen olursa hem Türkiye\'de hem Amerika\'da şansını deneyebilir. Bütçesi olmayan takımlar ise sadece bu Türkiye\'deki turnuvada yarışabilirler çünkü bu da artık resmi bir yarışma olacak\" dedi. Yarışmaya katılan Bahçeşehir Anadolu LisesiAdroitAndroids #6025 robotik takımının mentörlerinden Eda Özkabaş, \"Biz 3 yıllık bir takımız. Burada olmak eminim herkes için çok heyecan verici. Her insanın burada olmasının sebeplerinden biri kendilerini tamamen geliştirdiklerine inanmaları. Benim de bu işi 3 senedir bırakamama sebebim bu\" dedi. Takımın ödül bölümünde yer alan 11\'inci sınıf öğrencisi Barış Işık ise, \"Takımlar genelde robot takımı ve iş takımı olmak üzere ikiye ayrılıyor. İş takımın da iki kısmı var. Bunlar halkla ilişkiler ve ödül takımı. Ben ödül takımında yer alıyorum. Bu bölümde ödüller var ve bunlar için bazı yazılar yazılması gerekiyor. Bu yazıları yazmak ve projeleri yürütmekle görevliyiz. Halkla ilişkilerse daha çok takımı tanıtmak gibi maddi durumlarla ilgileniyor\" diye konuştu. BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ROBOTİK TAKIMLARINA 5 ÖDÜL Bahçeşehir Koleji\'nin Türkiye genelindeki kampüslerinden robotik takımları turnuvada çeşitli ödüller kazandı. Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Takımı 4th DIMENSION 6429 “Off-Season Chairman\'s Award” ödülünü, Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen Teknoloji Lisesi FRC Takımı INTEGRA 3646 “Etkinlik Gönüllü Destekçisi” ödülünü, Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi FRC Takımı Adroit Androids 6025 “Winning Alliance ve Innovation in Control Award” ödülünü, Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Takımı ASTRALIS 8015 – “Judges Award” ödülünü ve Bahçeşehir Koleji Antalya Anadolu Lisesi FRC Takımı Imperium 6874 “RookieAll Stars Award” almaya hak kazandı.