(Görüntülü Haber) Levent Gök: Ekonomiyi en iyi bildiğini zannettiğimiz bakan MTV ile ilgili tasarıyı bilmiyor (2)

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Motorlu Taşıtlar Vergisine yapılan zamma ilişkin \"Ekonomiyi en iyi bildiğini zannetiğimiz bir bakan MTV ile ilgili bakanlar kurulundan geçen tasarıyı bilmiyor. Bu yasanın hazırlanmasında görüşü sorulan bir bakan 2018 yılında yeni alınacak sııfır araçlarla ilgili olduğunu ifade ediyor. Giden kanun benim söylediğimden farklı diyor.\" dedi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Levent Gök, ABD\'de meydana gelen saldırıyı kınayarak terörü lanetledi. Gök \"Terör çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. terörün etkisiyle uzun yıllardır savaşan bir ülke olarak her türlü terörü kimden gelirse gelsin lanetlediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz\" dedi. Levent Gök, Meclis\'te yeni yasama döneminin başladığını anımsatarak OHAL\'in kaldırılması gerektiğini savundu. Levent Gök KHK uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak \"Meclis\'in Meclis gibi çalışması ve OHAL bahane edilerek ve onun arkasına sığınılarak Anayasa Mahkemesinin verdiği cüretle denetleme olanağı bulunmayan KHK\'larla ülkenin yönetilmesinden vazgeçilmesi öncelikli hedefimiz olmalıdır. OHAL\'in kaldırılmalı ve ülke Meclis\'ten çıkacak yasalarla yönetilmelidir. Cumhurbaşkanı dün açılış konuşmasında yeni sistemi anlattı. Sanki anayasa değişikliklerini biz anlamamışız da kendisi yeni bir tarifle söylüyor. Cumhurbaşkanı büyük bir yanılgı içindedir. Yeni sistemde cumhurbaşkanlığı kararnamelerini denetleyecek organ yoktur. Kararnameleri direk cumhurbaşkanı çıkardığı andan itibaren Meclis\'in çoğunluğunu cumhurbaşkanının partisinden oluşturduğunu düşündüğünüzde kararnameye aykırı bir kanun çıkaracağını düşünüyor musunuz? Böyle bir şey mümkün mü? Bu kadar da saf değiliz ayın cumhurbaşkanı. Meclis açıldı ama Meclis\'i baypas eden OHAL ve KHK uygulaması ediyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin her konusunu kararname ile düzenleyeceği gibi yönetmelik çıkartma yetkisi verilmiştir.\" Danıştay\'ın yaz saatini uygulama kararını durdurmasına hükümetin verdiği yanıtı eleştiren Levent Gök şöyle devam etti: \"Yargının kararını dahi çiğneyen bir yürütme gücü var karşımızda. Yargının kararına uymam diyor. Zerrin Güngör\'e sormak zorundayız: Ana muhalefete laf edeceğinize yargı kararını tanımayan iktidara edecek lafınız yok mu? Zerrin Güngör tam da sırası. Adaleti ara Danıştay başkanı olarak ara. iktidara seslen ki senin hakim olduğunu anlayalım. Siyasetin iktidarın yanında saf tutmadığını anlayalım.\" Levent Gök, Motorlu Taşıtlar Vergisine yapılan zamma ilişkin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısının bir televizyon kanalında açıklama yaptığını anıstarak şu ifadeleri kullandı: \" Ekonomiyi en iyi bildiğini zannetiğimiz bir bakan MTV ile ilgili bakanlar kurulundan geçen tasarıyı bilmiyor. Bu yasanın hazırlanmasında görüşü sorulan bir bakan 2018 yılında yeni alınacak sııfır araçlarla ilgili olduğunu ifade ediyor,. Giden kanun benim söylediğimden farklı diyor. Eski araçlarda da artış olacak diyor.\" Levent Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kuzey Irak konusunda liderlerle görüşeceği yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine şu ifadeleri kullandı: \"Cumhurbaşkanı böyle bir şey ifade etmişse teşekkür ederiz. Böyle bir davet henüz ulaşmadı. Ulaşırsa herhalde genel başkanımız değerlendirir. Türkiye\'nin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Yasal sınırlar içinde görevlerini yapmalarını bekleriz. Ülkenin bir başbakanı var. 2019 yılına kadar başbakanı sorumludur siyaseten, dolayısıyla başbakanın böyle bir anlayış içinde olması gerekir. Başbakana tacı atan bir anlayış var şu anda. CHP ülkenin birlik ve beraberliği konusunda her zaman elinden geleni yapıyor, yapmaya devam edecektir.\" Levent Gök Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun \"FETÖ ile gerçekten mücadele edilirse AK Parti\'nin yüzde 60\'ı hapse girer\" açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: \"Karamollaoğlu AKP\'yi ve tabanının içindeki yöneticileri bizden daha iyi tanıyor. Bu söylediği önemli. İktidar partisinin böyle bir açıklamanın üzerini örtmesi mümkün değildir. Bylock listeleri neden açıklanmıyor. FETÖ ile mücadele algısı yaratarak gizli kapaklı işlerle uğraşmamalı, önce kendisiyle yüzleşmeli.\"