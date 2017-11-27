(Görüntülü Haber) Kum ressamı, 18 ülkede gösteri yaptı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, Ramazan Yumrutepe, kum sanatının güzelliğini eserlerine yansıtıyor. Yumrutepe, 18 ülkede kum sanatını icra ettiğini, yurt dışında katıldığı televizyon programlarında gösterilerde bulunduğunu belirtti. Sakarya\'da yaşayan ve bir televizyon programındaki yetenek programında üçüncü olan kum ressamı Ramazan Yumrutepe, ufak dokunuşlarla beğeni toplayan eserler ortaya çıkarıyor. Adapazarı\'nda birçok okul ve gösteri merkezinde gösteri düzenleyen Yumrutepe, kum sanatının herkes tarafından bilinmesi için yeteneğini sergiliyor. Ramazan Yumrutepe, her şeyin 3 dakikalık bir videoyu izledikten sonra başladığını belirterek, \"Sadece 3 dakikalık bir video izlemiştim. O gün kendime \'Ben de bu sanatı yapabilir miyim?\' diye sordum. Bu konuda hiç kimse ile iletişime geçmemiştim. Kum masası nasıl bir masa idi, kum ne tür bir kumdu, doğrusu ben o videodaki malzemenin kum olduğunu dahi bilmiyordum. Doğada çok kum var. Fakat hiçbiri sanat eseri değil. Ta ki sanatçının eli toprağa değene kadar\" dedi. Sanatını 18 ülkede sergilediği belirten Yumrutepe, \"Paris, Viyana, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere 18 farklı ülkede kum sanatını icra ettik. Oralarda katıldığım birçok televizyon programıyla da büyük seyirci kitlesine ulaştık. Canlı performanslar için öncelikle bir konu belirliyorum. O konunun hikayesini, senaryosunu yazıyorum. Ardından kumla yapılacak hikayelerin karakalem çalışmasını yapıyorum. Sonra kum masasının başına geçip tek tek çalışıyorum ve bu şekilde koreografi hazırlamış oluyorum\" diye konuştu.