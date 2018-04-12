(Görüntülü Haber) “Kültür İmleri” sergisi, İKÜSAG'da sanatseverlerle buluştu

Gökçe KARAKÖSE-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2017-2018 sanat sezonunun 6’ıncı sergisinde 53’üncü sanat yılı olan ressam Halil Akdeniz’i ağırladı. Soyut geometrik resmin temsilcilerinden Halil Akdeniz’in eserlerinin yer aldığı “Kültür İmleri” sergisi birçok akademisyen, öğrenci ve izleyicinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninin ardından ziyarete açıldı. “ESERLERİM, BENİM OTOBİYOGRAFİM ÜZERİNE KURULU” Eserlerinin, otobiyografisi niteliğinde olduğunu dile getiren Ressam Halil Akdeniz, sanat eserlerinin yaşadıklarıyla ortaya çıktığını söyledi; şunları ekledi: “Çocukluğumda geçen anılarım, yurt içinde ve yurt dışındaki eğitimlerim ve kültür ortamlarında bulunuşlarım birbiriyle ilişkisi yokmuş gibi görünmesine rağmen sanat eserlerimde bir zaman sonra bunların buluşma ve kesişme noktalarını görüyoruz. Eserlerim, bu noktalarda buluşarak ortaya çıkıyor, bu nedenle eserlerim, benim otobiyografim üzerine kuruludur diyebiliyorum.” “BÜTÜN ESERLERİM DÜŞÜNCELERİMİN NOTLARIDIR” Her sanatçının kendine göre bir anlatımı olduğunu ve kullanılan malzemelerin farklılık gösterdiğini hatırlatan Akdeniz, “Eserlerim düşüncelerimin notlarıdır. Dolayısıyla çalışmalarım sadece tuval ve boya estetiğiyle sınırlı değil; iki boyuttan, tuval estetiğinden, üç boyutlu tasarıma kadar devam eden bir süreci kaplıyor.Her sanatçının kendine göre seçip anlattığı bir tarz vardır. Geometrik şekiller, kullandığım simgeler benim anlatım araçlarımdır” diye konuştu. “GENÇLER KENDİ DENEYİMLERİNİ ORTAYA KOYSUN” Bilim, teknoloji, enerji, sanat ve matematiğin bir bütünlük içerdiğini, eğitim modellerinin de buna yönde geliştiğini söyleyen Halil Akdeniz, “Sanat hep beslenme kaynağıdır” dedi ve gençlere kendi deneyimlerini ortaya koymaları gerektiğine yönelik tavsiyelerde bulundu. Akdeniz, “Gençler kendilerini tanımalı ve keşfetmeliler. Biz, sanat eğitiminde buna son derece önem veriyoruz. Kendilerini tanıma süreçleri son derece önemli ve sanatsal planda kendi deneyimlerini ortaya koymaları gerekli. Saçma da olsa denemeliler. Çünkü orada yakaladıkları birçok şey onları özgür kılacaktır. Ne olursa olsun kendi deneyimlerimize yönelmemiz gerekiyor. Gençlerin daha cesaretli olmasını istiyorum. Onların bugünkü sanat piyasasının handikabına fazla kapılmamalarını istiyorum. Çünkü öyle bir satış pazarı var ki, gençleri yönlendiriyor. İdeallerinde olan gerçek anlamdaki şeyleri denemeliler. Gençlerimiz, çok radikal şeyler ortaya koymak zorundalar” diye konuştu. İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde bulunan İKÜSAG’da açılan “Kültür İmleri” sergisi 9 Mayıs 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.