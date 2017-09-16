(Görüntülü Haber) Küçük Yakup'un solunum cihazına bağımlı yaşam mücadelesi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da doğuştan \'Skolyoz\' (omurganın yana doğru eğriliği) rahatsızlığı olan, böbrek, mide, solunum ve ciğerlerinde rahatsızlığı bulunan ve evde buhar makinesine bağımlı yaşamını sürdüren 3.5 yaşındaki Yakup Çınar İnal\'ın sağlığına kavuşabilmesi için 400 bin lira gerekiyor. Oğlu için valiliğin başlattığı kampanpanyadan beklenen ilgiyi görmediğini söyleyen annesi Tuğba İnan, \"Yaşadıklarğımı anneler çok iyi anlar\" dedi.



Bursa\'da oturan Tuğba- Sedat İnal çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Yakup Çınar İnal\'a doğduğu zaman \'skolyoz\' teşhisi konuldu. Bunun yanı sıra böbrek, mide, solunum yolları ve akciğerlerinde rahatsızlıklar bulunan Yakup Çınar, oturamıyor ve rahat nefes alıp vermekte zorlanıyor. Küçük Yakup Çınar\'ın hastalığının doğumdan önce fark edildiğini söyleyen Anne Tuğba İnal, oğlunun doğduğundan beri günlerini hep hastanelerde ve yoğun bakımda geçirdiğini belirterek, Yavuz\'un sıkıntısı büyük. Yavrum gözümüzün önünde parasızlık yüzünden eriyor. Omuriliğindeki problem nedeniyle oturamıyor. Hastalıkları yüzünden rahat nefes alamıyor. Hastanede solunum cihazına bağlanıyor: Evde ise kendisini buhar makinesini kullanıp solunum cihazı ile rahatlatıyoruz\" dedi.



\"OĞLUMU BÖYLE GÖRÜNCE DAYANAMIYORUM\"



Oğlunun tedavisi için sürekli olarak İstanbul\'da bir özel hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Tuğba İnal, doktorların Yakup Çınar\'ın ameliyatla iyileşebileceğini söylediklerini belirtti. Ameliyat için yaklaşık 400 bin lira gerektiğini belirten anne İnal, \"Eşim asgari ücret ile çalışyor. Evimizi zor geçindiriyoruz. Çocuğmun tedavisi için bu kadar paraypı bulmamız mümkün değli. Valilğe müracaat ettik. Yardım kampanyası başlattık. Sanatcı Işın Karaca sosyal medya hesabından hayranlarını Yavuz\'a destek için çağrı yaptısada para toplayamadık. Çaresizlik içersinde bekliyoruz. Benim yaşadıklarımı ancak anneler anlar \" diye konuştu.