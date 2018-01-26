(Görüntülü Haber) Koreograf Nugzar Magalaşvili hayatını kaybetti

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar çeşitli eserler sahneye koyan Gürcistan Devlet Sanatçısı, koreograf Nugzar Magalaşvili (64), Mersin\'de hayatını kaybetti. Magalaşvili\'nin cenazesi düzenlenen törenle Gürcistan\'a gönderildi.



Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde tedavi gören 1 çocuk babası Nugzar Magalaşvili, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınan Magalaşvili\'nin cenazesi uzun yıllar görev yaptığı ve eserler sahneye koyduğu Mersin Devlet Opera ve Balesi\'ne getirildi. Opera sahnesinde düzenlenen törene, balet, balerin ve opera sanatçıları katıldı.



Nugzar Magalaşvili\'nin eşi Medeia Magalaşvili, eşinin tedavisi sırasında bile yıllarca birlikte çalıştığı öğrencileri olan balet ve balerinleri hep andığını ve onları sevdiğini sık sık dile getirdiğini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Güçlükle ayakta duran Medeia Magalaşvili, konuşmanın ardından taziyeleri kabul etti. Nugzar Magalaşvili\'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Gürcistan\'ın Tiflis kentine gönderildi.



NUGZAR MAGALAŞVİLİ KİMDİR?



Nugzar Magalaşvili, 1973\'te Moskova Devlet Bale Okulu\'ndan takdirle mezun oldu. 1973-1989 yılları arasında Tiflis Zakauriua Paliaşvili Opera ve Balesi\'nde baş dansçı olarak görev yaptı. Bu tarihlerde \'Gürcistan Devlet Sanatçısı\' unvanına layık görüldü. Dans ettiği yıllarda Don Kişot da Basil, Giselle de Albert, 1001 Gece Masalların\'da Şah Ria, Bayadera da Solor, Taurinsia da Frodonso, Medeia da Lason, Gorda da Gorda, Pakita da solist, Romeo ve Juliette de Merkutcio, Porgy ve Bess de Porgy, SportingLife Korsan, Diana ve Akteon, Arlequin, Paris Ateşi gibi birçok eserde başrol aldı.



Nugzar Magalaşvili, St. Petersburg Rimsky Korsakov Devlet Konservatuvarı Koreografi Bölümü\'nü de takdirle bitirdi.1985-1989 yılları arasında repetitör ve koreograf olarak görev yaptığı Tiflis Devlet Opera ve Balesi\'nde \'Maskeli Balo\', \'Askerin Hikayesi\', \'Önce Aşk\', \'Porgy ve Bess\' gibi opera ve balelerin koreografilerini yaptı. 1989\'dan itibaren 7 yıl süreyle Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı\'nda bale öğretmenliği yapan sanatçı, daha sonra Mersin Devlet Opera ve Balesi\'nde Başkoreograf olarak görev aldı. Mersin Devlet Opera ve Balesi\'nde \'Carmen-Süit\', \'Köçekçe\', \'Don-Kişot\', \'Haçaturyan\', \'Kılıç Dansı\', \'Mendelsshon\', \'Capriccioso\', \'Rossini\', \'Sevil Berberi Üvertürü\', A.Adam \'Giselle\', Prokofiev, \'Romeo ve Juliette\' adlı eserlerin koreografilerini yapan sanatçı İzmir, İstanbul ve Samsun operalarında çeşitli eserlerin koreografilerini de gerçekleştirmiştir.



