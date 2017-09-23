(Görüntülü Haber) Konya'da Mistik Müzik Festivali başladı

Tolga YANIK KONYA DHA)) KONYA, Mevlana\'nın doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen \'14\'üncü Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali\'ne ev sahipliği yapıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Konya\'da 2004 yılından beri her yıl düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali\'nin 14\'üncüsü bugün başladı. Mevlana\'nın doğmu günü olan 30 Eylül\'e kadar devam edecek olan festivalle, Mevlana\'nın sözle ifadesi mümkün olmayan sınırsız aşkına, bütün insanlığı kucaklayan tevazu ve hoşgörüsüne layık bir anma programı hedeflenmekte. Ayrıca mistik müzik yoluyla farklı kültürleri tanıtmayı, geleneksel mistik müziklere popüler unsurlara karışmadan, otantik yapıları ve özellikleri korunarak var olabilecekleri bir kültür ortamı sağlamayı amaçlanıyor. Yerli ve yabancı çok sayıda davetli, ilk günde sahne alan Mavera Müzik Topluluğu tarafından orjinal sazlar ve seslerle icra edilen Tekke Musikisi ile Osmanlı\'nın askeri müziği Mehter\'in manevi ve müzikal duyarlılığındaki birlikteliği işleyen ezgileriyle keyif dolu anlar yaşadı. Festival boyunca, 23 Eylül\'de Hz. Hamza Topluluğu, 24 Eylül\'de Miralem Miralemov, 25 Eylül\'de Geleneksel Sufi Ayinler Topluluğu, 26 Eylül\'de Mesut Kurtiş, 27 Eylül\'de Urfa Ahengi topluluğu, 28 Eylül\'de Mahsa-Marjan Vahdat ve Coşkun Karademir, 29 Eylül\'de Dorsaf Hamdani ve 30 Eylül\'de Konya Türk Tasavvuf Müziği Müziği Topluluğu sahne alacak.