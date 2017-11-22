(Görüntülü Haber) Kiloları yüzünden evliliği bitti boşanınca 33 kilo verdi

Buse ÖZEL / Ömer HASAR, İSTANBUL, (DHA) 35 yaşındaki Hüseyin Uslu evlendikten kısa bir süre sonra kiloları nedeniyle eşiyle problem yaşamaya başladı. Aldığı kilolar yüzünden eşi hakarete varan üzücü yorumlar yapmaya başlayınca Uslu ve eşi boşandı. Ardından duygusal çöküntü yaşayan genç adam bu nedenle çalıştığı özel sektördeki işinden ayrılmak zorunda kaldı ve malulen emekli oldu. Birçok başarısız diyetin ardından kilo vermek için bir uzmandan yardım alan Uslu sağlıklı beslenme sayesinde 108 kilodan 75 kiloya düştü. İNSANLARIN BAKIŞLARI BENİ RAHATSIZ EDİYORDU Dört buçuk ayda 33 kilo veren Uslu, bu şekilde tekrardan eski formuna kavuşma sürecini şu şekilde anlattı: \"Kilolarım yüzünden yürümekte bile zorluk çekiyordum. Spor yapamıyordum. İnsanların bakışları beni rahatsız ediyordu. Diyetlerim hep başarısız oluyordu. Bir gün yapıyorsam ikinci gün diyeti bırakıyordum. Eşim sürekli bana yememem gerektiğini söylüyordu ama yiyordum. Daha sonra bu nedenle tartışmalarımız büyüdü ve ayrıldık. Sonrasında zayıflamaya karar verip bir uzmana başvurdum.\" Özel bir teknik ile Hüseyin Uslu\'yu fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı olan diyetisyen Özlem Posbaşoğlu ise formatlama ismi verdikleri yöntemi şöyle anlattı: \"Biz kişiye kilo yapan gıdaları tespit ederek uyguladığımız bir işlem. Kişiye özel bir yöntem. Bazı gıdalara zaafımız vardır ve diyet yapmakta zorlanırız. Özellikle şekerli gıdalara, karbonhidratlara bağımlılığımız söz konusu. Bu gıdalara bağımlılığı yok ediyoruz. Yurt dışında 25 yıldır uygulanıyor ancak ülkemizde yeni uygulanmaya başlandı. Diyet yapamayan, bazı besinlere karşı koymakta zorlanan kişiler için güzel bir uygulama.\"