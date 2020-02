(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'ndan hakimlere tepki: Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz (1)

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakim ve savcı adaylarının kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girmesiyle ayağa kalkan hakimleri eleştirerek, \"Vicdan sahibi olun vicdan. Türkiye’nin tarihine saygı duyun. Ne işiniz var ayakta? Ayağa kalkan hakimlere sesleniyorum; Cübbelerinize iki delik açın, iki de düğme. Düğmelerde sarayın kabartması olsun. İki düğmeyi de ilikleyin, birisi yasama birisi yürütme. Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakim ve savcı adaylarının kura çekme törenine katıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın salona girmesinin ardından hakimlerin ayağa kalktığını kaydederek, şunları söyledi: \"Erdoğan, içeri girerken bütün hakimler ayakta. Söylemek istiyorum \'Niye ayağa kalktınız bir parti genel başkanı geldi diye?\' Her parti genel başkanı geldiğinde ayağa mı kalkacaksınız? Adalet diye bir şey kalmadı zaten. Vicdan sahibi olun vicdan. Türkiye’nin tarihine saygı duyun. Ne işiniz var ayakta? Bunlar yarın senin önüne geldiği zaman ne diyeceksin? ‘Bu benim kuramı çekti, 20 adam öldürsün isterse, ben bunu beraat ettireceğim.’ Adaletin olmadığı bir devlet çöker. Bu zat sarayda konuşmuş. Ayağa kalkan hakimlere sesleniyorum. Cübbelerinize iki delik açın, iki de düğme. Düğmelerde sarayın kabartması olsun. İki düğmeyi de ilikleyin, birisi yasama birisi yürütme. Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz. Ama onlar diyorlar ki \'Hayır bize birisi talimat versin ona göre karar verelim.\' Sen hakim değilsin. Şimdi bir de karar verecekler. \'Saray adına karar verdik.\' Ağırlaştırılmış müebbet cezası vereceksin saray adına.” DİYANET’E ATATÜRK ELEŞTİRİSİ Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde şehitlere okunan hutbede Mustafa Kemal Atatürk’ün ismine yer verilmemesine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı Çanakkale Zaferi olmazdı. Binlerce şehidin olduğu hutbede siz nasıl kalkarsınız Atatürk’ü anmaz, bir rahmet, Fatiha okumazsınız. Bu memlekete yazık günahtır. İnsanda biraz inanç olur. Diyanet İşleri Başkanına sormak isterim, kurucunuz Atatürk’ü neden anmıyorsunuz? 1920’lerde harabeye dönmüş camileri devlet bütçesinden ödenekle tamir ettiren Atatürk’ün neden adını anmıyorsunuz” diye eleştirdi. ‘URUGUAY’DAN ET, İNEK İTHAL EDEBİLİRSİN AMA BU TOSUNCUĞU GETİREMEZSİN’ Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank tarafından dolandırılan vatandaşların parasını Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’na dava açarak alabileceklerini söyleyerek, “Şimdi bakın bu 77 bin 843 kişiye sesleniyorum. O paranızı rahat alabilirsiniz ama tosundan değil Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’ndan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım. Adalet Bakanı diyor ki onu Uruguay’dan isteyeceğiz. Uruguay’da bizim büyükelçiliğimiz yok. Suçluların iadesine ilişkin bir sözleşmede yok. Ama sen Uruguay’dan beslemesiz et, inek, tosun, öküz ithal edebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsin kardeşim” dedi.