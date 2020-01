(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Karşıma çık, göstereyim sana karizma neymiş -2

Gurbet GÖKÇE- Engin ÖZMEN- Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, \'Kılıçdaroğlu hesap bilmiyor\' sözlerine Tekirdağ\'dan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, \"Bugün Beyefendi konuşmuş. \'Kılıçdaroğlu hesap bilmiyor\' demiş. \'Hesap uzmanı ama hesap bilmiyor\' demiş. Sevgili Erdoğan cesaretin varsa, hani diyorsun ya \'Ben karizmatiğim\', e gel karşıma çık. Göstereyim ben sana karizma neymiş. Senin karizmanı çizeyim. Oturmuş konuşuyor, e neden karşımda konuşmuyorsun?\" dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, basına kapalı görüşme yaptıktan sonra Çorlu Belediyesi\'nin yaptıracağı Trakya Gösteri ve Kültür Merkezi\'nin temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, \"Türkiye\'nin bütün illerinde ve beldelerindeki belediye başkanlarıma şükran borçluyum. Çünkü onlar sizin için halk için mücadele ediyorlar. Size hizmet getirmek için mücadele ediyorlar. Herkes, mevkisi ve makamı ne olursa olsun, siyasetçi halkına hesap vermek zorundadır. Halkına hesap veren siyasetçi, düzgün, namuslu, onurlu siyasetçidir. Ülkesinin geleceğini düşünen siyasetçidir\" dedi.







Kılıçdaroğlu, hizmet peşinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:







\"Biz hizmet peşindeyiz ama bir zat var ki, o zat da kavga peşinde. Ya arkadaş bu memlekette kavga etmediğin bir adam kalmadı. Kavga etmese ne olur, bir hafta konuşmazsa ne olur? Vallahi bir hafta konuşmazsa memlekete huzur gelecek. Her gün sabah öğle akşam konuşuyor. Ağzından olmadık laflar çıkıyor. Emin olsun rahatsız oluyorum. Kimin adına? Kendi adıma değil, benim için istediği kadar konuşabilir, serbest saha. Vatandaş adına; vatandaş huzur içinde evinde oturmak istiyor. Huzur içinde televizyonu açıp dinlemek istiyor haberleri ama yok. Sabah öğle akşam kavga.\"







Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bugünkü \"Kılıçdaroğlu hesap bilmiyor\" sözlerine de yanıt veren CHP Lideri, şunları kaydetti:







\"Bugün Beyefendi konuşmuş. \'Kılıçdaroğlu hesap bilmiyor\' demiş. \'Hesap uzmanı ama hesap bilmiyor\' demiş. Sevgili Erdoğan cesaretin varsa, hani diyorsun ya \'Ben karizmatiğim\', e gel karşıma çık. Göstereyim ben sana karizma neymiş. Senin karizmanı çizeyim. Oturmuş konuşuyor, e neden karşımda konuşmuyorsun. \'Efendim, ben hesap bilmiyorum.\' Sen zaten hesap bilseydin memleket bu halde olur muydu? Çiftçinin, işçinin, emeklinin haline bak. Doların haline bak, enflasyonun haline bak. Üniversiteyi bitirmiş milyonlarca gencimiz işsiz; onların haline bak. Dönmüş bana diyor ki \'Sen hesap bilmiyorsun.\' Cesaretin varsa gel ben sana hesabı da öğreteyim kitabı da. Hesap nasıl yapılır, memleket nasıl yönetilir, insana sevgiyle, dostlukla nasıl yaklaşılır. Her vatandaş nasıl kucaklanır ben sana anlatayım. Ama gelemez, cesaret edemez. Karşıma çıkmaya cesaret edemiyorsa, niye konuşuyor hakkımda? Gelsin oturalım konuşalım, bana hesap soracakmış, gelsin sorsun. Cumhurbaşkanlığı yapıyorsun, \'Hesap soracağım\' diyorsun. Başbakanlık yaptın \'Hesap soracağım\' diyorsun. Bir partinin genel başkanlığını yapacağım \'Hesap soracağım\' diyorsun. 15 yıldır benden hesap soruyorsun. 15 yıldır sormuyorsan namertsin sen. Öyle ya gel kardeşim karşıma ama ben sana ne soracağımı çok iyi biliyorum. Sen cesaret edemiyorsun.\"







\'SİYASETÇİ CEBİNİ DÜŞÜNMEZ\'







CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı eleştirmeye devam ederek şunları söyledi:







\"Senin çocukların vergi cennetlerine para gönderdi mi, göndermedi mi? Mesela bu soruyu soruyorum. Bir daha sorayım sevgili Erdoğan, senin çocukların vergi cennetlerine milyonlarca dolar para gönderdi mi, göndermedi mi? Musluğu açan gariban kadın bu ülkede 5 çeşit vergi ödüyor. Hepiniz vergi ödüyorsunuz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi ödüyor. Senin çocukların niye oralara milyonlarca dolar gönderiyor. Cevabını verecek misin? Haktan hukuktan adaletten bahsediyorsun. \'Kılıçdaroğlu hesap bilmiyor\' diyorsun. Ben senin hesabını çok iyi biliyorum. Senin neler yaptığını da biliyorum. Ele veriyorsun talkını, kendin yutuyorsun salkımı.\"







Erdoğan\'ın televizyonda tartışmaya davet eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:







\"Bir daha söylüyorum. Sevgili Erdoğan ben adam yemem, ben adamlarla kavga etmem. Ben aklımla, mantığımla, bilgim, kültürüm ve özgüvenimle konuşurum. Cesaretim var, senin de cesaretin varsa, yüreğin varsa, sağda solda konuşmaya gerek yok. Senin dünya kadar televizyon kanalın var. Senin emrinde bir sürü gazeteci var. O gazetecileri al, o televizyonları al yürekliysen, gel karşıma çık. Adam gibi karşıma gel oturup hesaplaşalım. Adım gibi biliyorum, gelmeyecektir. Sorduğum soruyu da görmezden gelecektir. Bir kez daha soruyorum sevgili Erdoğan; senin çocukların vergi cennetlerine milyonlarca dolar gönderdi mi, göndermedi mi? Ben gönderdiğini biliyorum da o itiraf etsin diyorum. Ben de biliyorum gönderdi.\"







\"Siyasetçi cebini düşünmez, halkı düşünür. Dürüst ve namuslu siyasetçi halkı düşünür\" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:







\"Ben her kuruşun hesabını veririm, siyasete atıldığım gün tüm malvarlığımı internet sitesine koydum, eşimin yüzüğüne kadar. Hepsi benim alın teriyle kazandığım paraydı. Yıllarca incelediler, acaba bu Kılıçdaroğlu\'nun bir açığını bulabilir miyiz diye. Bir müfettiş ordusu görevlendirdiler. Bulamazsın kardeşim, bulamazsın. Biz kul hakkı yemeyiz, biz insana saygılıyız. Biz inançlı insanlarız, bizim kültürümüzde bu vardır. Biz kendi değerlerimize ihanet etmeyiz, kendi inancımıza ihanet etmeyiz. Bakın bizim belediyelerimiz ne kadar güzel tesisler, yeşil alanlar yapıyorlar. Biz bunları yapıyoruz, biz hizmet yapıyoruz. Onların engellemelerine rağmen yapıyoruz.\"







Kılıçdaroğlu, daha güzel şeyler yapacaklarını ve 2019\'un çıkış noktası olduğunu belirterek,







\"Sevgili Çorlular, unutmayın 2019\'da önümüzdeki iki seçenek var. Bir ya tek adam rejimi için oy kullanacağız ya da çocuklarımız için demokratik parlamenter sistem için oy kullanacağız. Hepimizin görevi oturup düşünmektir. Hepimizin görevi daha güzel bir Türkiye inşa etmektir. Hepimiz farklı düşünebilir, kimliklerimiz, inançlarımız yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama hepimiz al bayrağın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz. Birlikte namerde muhtaç olmadan birlikte yaşamaktır. Bunu sağlamak için yerelden başladık tepeye kadar gideceğiz. Allah\'ın izni sizin oylarınızla\" dedi.