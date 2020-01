(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: İstifa edenlerin yakasında iki tane rozet vardır bir tanesinde yolsuzluk bir tanesinde Bylock (2)

\"TEHDİT VE ŞANTAJ İLE İSTİFA EDİYORLAR\" \"ŞİMDİ KADİR TOPBAŞ\'A SORUYORUM; SİZİ KİM ADAM YERİNE KOYMADI? BEN BUNA İSYAN EDİYORUM SEN SİNENE ÇEKİYORSUN\" \"GÜCÜN YETİYORSA ÇIKAR BİR KHK \'BEN FAİZLERİ SIFIRLADIM\' DE\" Hakime TORUN-Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerdeki istifalara ilişkin, \"Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, istifa ettiriliyorsa istifa eden kişi kendi seçmenine hesap vermek zorundadır. Gerekçelerini halkına anlatmak zorundadır. Niçin istifa ediyorlar iki nedeni olabilir. Bir yolsuzluk vardır mahkeme önüne çıkmak istemiyor. Tehdit ve şantaj ile istifa ediyorlar. İki, FETÖ\'nün üyesidirler Bylock kullanmışlardır bu nedenle önlerine konmuştur istifa edeceksiniz deniyordur istifa ediyorlar. İstifa edenlerin yakasında iki tane rozet vardır; bir tanesinde yolsuzluk bir tanesinde Bylock. İstifa ediyorlarsa gerekçe budur\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, \"Benim umudum bu ülkenin insanları. Nasıl milli Kurtuluş Savaşı\'nı verip onurlu bir duruş sergilediysek şimdi aynı savaşı demokrasi, güzellikler, insan hakları için vereceğiz. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz\" dedi. \"AMERİKALILARA BAŞSAĞLIĞI VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ\" ABD\'deki saldırıya ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Terörden büyük acılar çekmiş bir ülkenin sorumlu bir kişisi olarak ifade ediyorum; teröre karşı bütün ülkelerin ortak tavır sergilemesi lazım. Amerikalılara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz dünya ve Türkiye terörden tümüyle kurtulur\" dedi. \"BERBEROĞLU\'NUN TOPLU İĞNE KADAR SUÇU YOK\" Kılıçdaroğlu, \"Hapishaneler tıka basa doldu. Damatlar, parası olanlar, dayısı olanlar yani siyasi desteği olanlar dışarıda. Bizim onurlu, saygı duyduğumuz bir milletvekilimiz var. Saygı ile selamlıyorum. Açıkça söylüyorum, Berberoğlu\'nun toplu iğne kadar suçu yok. Kararı veren hakim hâkim değil. İktidar partisinin hakimi ve savcıları bu kararı aldılar. Gün gelecek onuru ile Enis bey dışarı çıkacak. Ama onu mahkum edenleri ettirenleri tarih unutmayacak yazacaktır. Berberoğlu olayında alt mahkeme üst mahkemeye açıkça meydan okumuştur. Bu gücü siyasi otoriteden alıyor\" diye konuştu. \"YSK\'NIN İÇİNE YERLEŞTİRİLEN BİR GURUP ÇETE İLE GAYRİ MEŞRU BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEÇTİ KABUL ETMİYORUZ\" Kılıçdaroğlu, \"Gayri meşru bir anayasa değişikliği oldu. YSK\'nın içine yerleştirilen bir gurup çete ile gayri meşru bir anayasa değişikliği geçti kabul etmiyoruz. Her darbeci kendi darbe hukukunu hazırlar. Kendi hukuklarını hazırlıyorlar\" dedi. \"KADİR TOPBAŞ\'A SORUYORUM; SİZİ KİM ADAM YERİNE KOYMADI?\" Son günlerdeki istifalara ilişkin Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: \"Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, istifa ettiriliyorsa istifa eden kişi kendi seçmenine hesap vermek zorundadır. Gerekçelerini halkına anlatmak zorundadır. Sayın Kadir Topbaş istifa etti. Topbaş\'a sordular, \'yorulduğunuz için mi\' \'hayır\' dedi. \'Niçin istifa ettiniz\' \'beni adam yerine koymadılar.\' Şimdi Kadir Topbaş\'a soruyorum; sizi kim adam yerine koymadı? Ben buna isyan ediyorum sen sinene çekiyorsun. Olmaz İstanbullulara hakarettir çık açıkça şu gerekçe ile de. Şimdi benzer şekilde başka büyükşehir belediye başkanları için aynı şey konuşuluyor. İstifa edecek mi etmeyecek mi? İstifa edenler suçludur. Ama istifa etmeyip direnen ben haklıyım beni halk seçti siz beni istifa ettirmezsiniz diyenlere de hep saygı duyarım. İSTİFA EDENLERİN YAKASINDA İKİ TANE ROZET VARDIR; BİR TANESİNDE YOLSUZLUK BİR TANESİNDE BYLOCK Niçin istifa ediyorlar iki nedeni olabilir. Bir yolsuzluk vardır mahkeme önüne çıkmak istemiyor. Tehdit ve şantaj ile istifa ediyorlar. İki, FETÖ\'nün üyesidirler Bylock kullanmışlardır bu nedenle önlerine konmuştur istifa edeceksiniz deniyordur istifa ediyorlar. İstifa edenlerin yakasında iki tane rozet vardır; bir tanesinde yolsuzluk bir tanesinde Bylock. İstifa ediyorlarsa gerekçe budur. İstifa etmeleri bu olayı kapamaya yeter mi? Bank Asya\'nın önünden geçen adamı hapise atıyorsun yolsuzluk yapan Bylock kullanana hiçbir şey yapmıyorsun. Ne diyorsun görevinden ayrıl yoksa seni mahkemeye çıkarırım suçu gizlemek suçluluktur. Sanıyorlar ki kurtulacağız. Günü gelecek hesabını verecekler. İstifaya zorlamak demokrasiye aykırıdır. Varsa bir şey çıkar mahkemeye hesabını verir.\" \"SÖZCÜ GAZETESİ\'Nİ FETÖ İLE BİR GÖSTERMEK AKLI KAYBETMEK DEMEKTİR\" Kılıçdaroğlu, \"Beni ziyaret eden Binali Yıldırım\'a Cumhuriyet ve Sözcü Gazetelerine operasyondan söz ediliyor diye sordum. \'Yok böyle bir şey\' dedi. Bir süre sonra operasyon yapıldı. Şimdi Sözcü\'nün sahibine silahlı terör örgütü yöneticiliğinden savcı iddianame hazırlandı. Sözcü Gazetesi\'nin FETÖ ile ne ilgisi var? Yazarlarının ne ilgisi var? Sözcü Gazetesi\'ni FETÖ ile bir göstermek aklı kaybetmek demektir. Eğer Sözcü\'nün yayın çizgisine siz müdahale edecekseniz o yayın çizgisine önce ben sahip çıkacağım. 17- 25 \'te neden bu yayınları yaptılar? O savcıya sormak işitiyorum; o ayakkabı kutusu yalan mıydı? Bakanın kolundaki milyarlık saat yalan mıydı? Oğlum paraları sıfırladın demek, 4 bakanın istifası yalan mıydı? Bir de unvanında cumhuriyet savcısı yazıyor. Senin ne cumhuriyet ne de savcı ile ilgin var. Oraya büyük harflerle sarayın savcısı yazarsan sana saygı duyacağım\" ifadelerini kullandı. \"ENFLASYON ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR. KREDİ KARTI BORCU 86 MİLYAR LİRA. TOPLAM 469 MİYAR LİRA\" Ekonomik verilere değinen Kılıçdaroğlu eleştirilerini şöyle sürdürdü: \"İşsizlik daha fazla yüz gençten 27\'si hem okula gitmiyor hem de çalışmıyor. Hani ekonomi uçuyordu. Enflasyon almış başını gidiyor. Kredi kartı borcu 86 milyar lira. Toplam 469 miyar lira. Eski para ile 469 katrilyon lira. 2002\'ye göre tam 71 kat artmış. 451 MİLYAR LİRALIK HÜKÜMETİN ALACAĞI VAR. DEVLETİN 848 MİLYAR LİRA BORCU VAR 2016 rakamlarını veriyorum. 451 milyar liralık hükümetin alacağı var alacağını tahsil edemiyor. Vatandaş ödeyemiyor. Devletin 848 milyar lira borcu var. Eski para ile 848 katrilyon. Devlet hem parayı alamıyor hem borcunu ödeyemiyor. Bu rakamlar yanlışsa çıksınlar yanlış desinler. Bu rakamlar doğru ise devlet iyi yönetilmiyor. 10 kere af kanunu çıkardılar. Vatandaş ödeyemiyor. FETÖ NE İSTEDİYSE VERDİN, MEMURA, ÇİFTÇİYE, İŞÇİYE, EMEKLİYE VERMEDİN FETÖ ne istediyse verdin, para, üniversite, rektör, vali, kaymakam, paşa istedi paşa verdin. Herkese her şeyi verdin. Memura, çiftçiye, işçiye, emekliye vermedin. Şimdi sandıkta hesap sorma zamanı.\" \"GÜCÜN YETİYORSA ÇIKAR BİR KHK \'BEN FAİZLERİ SIFIRLADIM\' DE\" Kılıçdaroğlu, \"İkide bir faizler yüksek faize karşıyız diyorlar. Sanki CHP iktidarda. Faize karşıysan indir. Sanki memleketi başkası yönetiyor. Bu da doğru değil. Tamamen faiz lobisine çalışan bir hükümet. 142 milyar dolar faiz ödeyeceksin sonra vatandaşa faiz yüksek diyeceksin. Kardeşim faize karşıysan çıkar bir KHK faizi sıfır yap. Gücün yetiyorsa çıkar bir KHK \'ben faizleri sıfırladım\' de. Yapabilir mi, yapamaz. Çünkü faiz lobisinin has adamı. Sen faizi ve faizcileri destekliyorsun. Faize kim karşı? Gayet açık söylüyorum CHP karşı. Çünkü biz üretimden, alın terinden yanayız. Para yatlara, katlara bin 100 odalı saraya gidiyor. Sarayın sadece temizlik masrafı 2 milyon. Bu kadar israf ne oluyor? İsraf haram değil mi? haramsa nasıl ortak oluyorsunuz\" açıklamasında bulundu. \"BİN 100 ODALI SARAY NEYİNİZE YETMİYOR? ŞİMDİ BU YETMİYOR 350 ODALI YAZLIK SARAY YAPILACAK\" Kılıçdaroğlu, \"Şimdi bu yetmiyor 350 odalı yazlık saray yapılacak beyefendi için. Bütün vatandaşlarıma özellikle Ak Partili vatandaşlarıma sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bin 100 odalı saray neyinize yetmiyor? Bu kadar israf cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olmamıştır. Paralar yetmiyor, ne yapacaklar vatandaşa gidecekler. Yeni vergi kanunları getiriyorlar\" dedi. (MTV\'YE YÜZDE 40 ZAM) \"BURADA DA İYİ POLİS KÖTÜ POLİSİ OYNUYORLAR\" Kılıçdaroğlu, \"Burada da iyi polis kötü polisi oynuyorlar. Bakan\'a MTV\'ye yüzde 40 zam yapacağız açıklaması yaptırıyorlar. Sonra beyefendi devreye giriyor, makul seviyeye indireceğiz. O kararı neye göre aldınız? Bu kararı tartışmadınız mı? Birisini parlatmak için iyi polis-kötü polisi oynuyorlar. Bu şekilde devlet yönetilmez\" dedi. \"BİZ EĞİTİM DEDİKÇE İMAM HATİPLERE KARŞISINIZ DEDİLER. AÇAN PARTİ BİZİZ, KARŞI ÇIKMIYORUZ\" Eğitim sistemini eleştiren Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı: \"Vatandaş çocuğunun iyi eğitim almasını istiyor. Biz eğitim dedikçe imam hatiplere karşısınız dediler. Açan parti biziz, karşı çıkmıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada çocuklarını denek olarak kullanan tek ülke Türkiye. Veliler ne yapacaklarını bilmediler. Dünya kadar atama bekleyen öğretmen var. Eğitimi boşladılar. ŞİMDİ TEOG KALKIYOR NE OLACAĞINI KİMSE BİLMİYOR Eğitim yatırımlarının oranı 2002\'de yüzde 17.18. Şimdi yüzde 8.51\'e düştü. İlkokulların yüzde 31\'inde birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapılıyor. 21. yüzyıldayız. 15 yılda sen eğitim sorununu çözemiyorsan o koltukta neden oturuyorsun? İlk LGS sonra OKS sonra SBS sonra Çoklu SBS sonra TEOG yapmışlar. Şimdi TEOG kalkıyor ne olacağını kimse bilmiyor. Böyle bir eğitim sistemi olur mu? Gerçekten deli saçması.\" \"IRAK\'TA YAŞANAN OLAYIN ANA SORUMLUSU BU ÜLKENİN DIŞ POLİTİKASINI BELİRLEYENLERDİR\" Hükümetin dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, \"3 terör örgütünü başımıza bela eden hükümetin adı ne? Sıfır sorun dediler komşu kalmadı. Irak\'ta yaşanan olayın ana sorumlusu bu ülkenin dış politikasını belirleyenlerdir. Suriye\'ye girilmeseydi bu tablo olmazdı. Suriye\'ye silah sokulmasa bu olmazdı. TIR\'larla silah gönderildi. Kardeş kardeşe kırdırıldı. Akan kanın sorumlusudurlar. Bunların yatacak yeri yok. Müslümanı Müslümana kırdırdılar ve Suriye\'yi parçaladılar. Irak\'ı da parçaladılar. Irak\'ın da sorumlusu bunlar. 50 sefer söyledik. Merkezi hükümetle muhatap olacaksınız dedik. Sorun varsa onlarla çözeceksiniz dedik. Dünya dengelerini bilmeden hareket ederseniz böyle bir tablonun altında ezilirsiniz. O kadar ezildik ki benim onuruma dokunuyor. Oradaki kabile şeyhleri Türkiye Cumhuriyeti devletine kafa tutuyor. Bunlar da esip gürlüyor asarız, keseriz diye. 5 sorunu koyduk çözümünü de koyduk ortaya. Bu ülkenin bütün sorunlarını 4 yılda çözeceğim\" diye konuştu. \"FRENİ PATLAMIŞ BİR KAMYON GİBİ TÜRKİYE YOKUŞ AŞAĞI GİDİYOR\" Kılıçdaroğlu, \"Yönetemiyorlar. Bir rüzgara kapılmış yaprak gibi savrulup gidiyorlar. Freni patlamış bir kamyon gibi Türkiye yokuş aşağı gidiyor. Nereye gittiği belli değil. her şey bozulmuş vaziyete. Devlet dediğimiz kavram büyük yara almış bir iç çürüme ile karşı karşıya. Liyakat sistemi kalmadı. Adamına göre mevki, makam verildi. Zaman zaman gelip konuşabilirler. Ak Partili kardeşlerimize sorun, bu ülkenin dış, ekonomi, eğitim politikası nedir? Diye sorun. Cevap veremeyecekler. Bir adam aldatılıp, kandırılıyorsa o adamın politikası olmaz zaten\" ifadelerini kullandı.