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Politika

(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü

25 Ekim 2017 22:51

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Zeynep Altıok ile Veli Ağbaba da hazır bulundu.

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