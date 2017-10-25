(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Zeynep Altıok ile Veli Ağbaba da hazır bulundu.