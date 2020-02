(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Eğer siz yüzde 60 oranında Rusya'ya bağımlıysanız, egemenliğiniz tehlikededir (5)

Hakime TORUN- Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taşkömürüne ilişkin, \"Man Adası millileri kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyor. Yüzde 60 oranında Rusya\'ya bağımlıysanız, egemenliğiniz tehlikededir. Dünyanın hiçbir devletinde, bir devletin bir başka devlete yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur. Eğer siz yüzde 60 oranında Rusya\'ya bağımlıysanız, sizin egemenliğiniz tehlikededir. Vanayı kapattığında burada 80 milyon üşür. Yapılan tehlikeye bakın\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. \"BÜTÜN MEDYAYI ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR\" Kılıçdaroğlu, \"20 Temmuz darbecilerine en büyük darbeyi bu ülkenin kadınları vuracak. Kadınlardan korkuyorlar, her türlü numarayı çekiyorlar, kanunlarla oynuyorlar. Medya ile oynuyorlar, bütün medyayı ele geçirmek istiyorlar. Ne yaparsanız yapın hangi medyayı ele geçirirseniz geçirin 2019\'da bu ülkenin kadınları sizleri sandığa gömecek\" dedi. \"AZ KALDI KADINLARIN DEVRİMİNE\" Kılıçdaroğlu, \"27 Mart Dünya Tiyatro Günü\'ne değinen Kılıçdaroğlu, “Sanatçı hiç kimsenin kulu, kölesi değildir özgürdür. Yeri geldiğinde herkesi eleştirir. Bütün sanatçılarımızı yürekten kutluyoruz. Onların sorunlarını biliyorum hapis ile tehdit edildiklerini de biliyorum. Oyunlarının yasaklandığını da biliyorum. Az kaldı 2019\'a, az kaldı kadınların devrimine. Bunu yapacağız\" dedi. \"TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU\'NU BİLEREK ÇALIŞTIRTMIYORLAR ZARAR ETTİRİYORLAR\" Kılıçdaroğlu, taşkömürüne ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Zonguldaklı kardeşlerime sesleniyorum; senin kömürünü çıkarmayıp el alemin kömürünü getirene asla oyunu verme. Babanın dedenin hatırı için, Milli Kurtuluş Savaşı için verme. Verdiğin her oy haramdır. Taşkömürü milli servetimizdir. Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nu bilerek çalıştırtmıyorlar zarar ettiriyorlar. O da bir Cumhuriyet kuruluşudur. Şimdi onu da birilerine peşkeş çekmek için fırsat kolluyorlar. Niye zarar etsin. İşçi var taşkömürü var, kömür de var. Çalıştırmıyorlar bile bile zarar ettiriyorlar. Taşkömürünü ithal ediyorlar. Yerli ve milliyiz diyorlar ya. BUNLAR MAN ADASI MİLLİLERİ Yerli kömür aşağıda, milli vatandaş yukarıda niye o kömürü çıkartmıyorsun da Amerika, Kolombiya\'dan kömür getiriyorsun? Senin adın gayri milli bir hükümet, yönetim. Bunların yerliliği de, milliliği de batsın. Kömür, enerji lobisine Türkiye\'yi teslim ettiler. Eğer yabancı kömür lobisine Türkiye\'yi teslim etmişseniz, Türkiye\'nin adamı değil lobicilerin adamısınız. Utanmadan, sıkılmadan yerli ve milliyiz diyorsun. Bunlar Man Adası millileri. EĞER SİZ YÜZDE 60 ORANINDA RUSYA\'YA BAĞIMLIYSANIZ, SİZİN EGEMENLİĞİNİZ TEHLİKEDEDİR Paralar, servetler orada. Man Adası millileri kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyor. Yüzde 60 oranında Rusya\'ya bağımlıysanız, egemenliğiniz tehlikededir. Dünyanın hiçbir devletinde, bir devletin bir başka devlete yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur. Eğer siz yüzde 60 oranında Rusya\'ya bağımlıysanız, sizin egemenliğiniz tehlikededir. Vanayı kapattığında burada 80 milyon üşür. Yapılan tehlikeye bakın.\" \"ŞEHİTLER, GAZİLER ARASINDA, AYRIM YAPANLAR VATAN HAİNİDİR\" Kılıçdaroğlu, \"Bir kez daha söylüyorum; Şehitler, Gaziler arasında, ayrım yapanlar vatan hainidir. Sağcısı, solcusu, 15 Temmuz\'u mu olur? Bunların ayrımcılığı var şehit ve yakınları arasında. Maden şehitleri için de aynı ayrımcılığı yaptılar\" dedi. \"HER SEÇİM ÖNCESİ ZONGULDAK\'A GİDİYORLAR. OYLARI ALIYORLAR SONRA UYUTUYORLAR\" Kılıçdaroğlu, \"Her seçim öncesi Zonguldak\'a gidiyorlar. \'Böyle bir ayrım oldu kaldıracağız\' diyorlar. Oyları alıyorlar sonra uyutuyorlar. Milleti enayi yerine koruyorlar. Zonguldak\'a Soma\'ya sesleniyorum, şehitlerinizi ayıranlara oy vermeyin. oy verdiğiniz anda sizi kendi ikballeri için kullanırlar\" dedi. \"HİÇ BİR ZAMAN AFRİN\'E KARŞI GELMEDİK. BUNUN BİR SİYASİ PARTİYE MAL EDİLMESİNİ ASLA DOĞRU BULMADIK\" Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Hiç bir zaman Afrin\'e karşı gelmedik. Bunun bir siyasi partiye mal edilmesini asla doğru bulmadık. Ordu hepimizin ordusu. Onlar çocuklarını askere göndermeyip bir sürü sahte rapor alıyorlar. Ordumuz kahraman bir ordudur. Siyasilerin, yani AK Parti hükümetlerinin Suriye ve Ortadoğu\'da yaptıkları bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor. Nasıl? Mehmetçik can vererek. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat, Afrin kahramanlığına soyunmuş. Sen kim kahramanlık kim. Ordunun kahramanlığını üstüne alamazsın. İşgalci zat, bu ülkenin kozmik odasını terör örgütüne açmadın mı? Devletin sırlarını terör örgütüne teslim eden adam şimdi kahramanlığa soyunuyor. Sen kahraman falan değilsin. Kalkmış bir söz söylüyor; son derece üzdü beni. \'Artık metal yorgunluğu yok Afrin ile beraber diriliş hareketi yeniden başladı\' diyor. Yani Afri\'ne askerleri gönderdik onlar şehit oluyor malı biz götürüyoruz. Bu kadar ahlaksızlığı hayatımda hiç görmedim, duymadım. Sen gayri milli bir adamsın, o koltuğun hakkını sana yedirtmeyiz\" diye konuştu. \"DEVLETİN TEPESİNDEN ÜNİVERSİTELER DİZAYN EDİLMEZ\" Kılıçdaroğlu, \"Boğaziçi Üniversitesi\'nde şehitler için lokma dağıtılıyor bir grup müdahale ediyor. Üniversiteler bilgi yuvalarıdır her türlü düşünce konuşulup tartışılır. Ama şiddet olmaz. Şiddete teslim ederseniz üniversiteyi bilgi üretmez. Şiddet kullanarak lokum dağıtanlara müdahaleyi asla doğru bulmuyoruz. Yapılacak iş, üniversite yönetimidir. Müdahale eder. Kim haklı kim haksız bakar ona göre karar verir. Koltuğu işgal eden zat doğrudan müdahale ediyor \'sizi üniversitede okutmayacağım\' diyor. Sen kimsin, üniversiteler senin babanın malı mı? Benim diyor anayasa, seni okuldan atacağım, okutmayacağım diyor. Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez. Hitler, Mussolini yapıyordu devletin tepesinden. Onlara özendiysen o ayrı çık açıkça söyle. Bu düzen yoksa tutmaz. Siyasi irade suçluyu tespit edemez. Belki namuslu, hakim ve savcıların önüne düşer de \'kardeşim anayasa böyle yazıyor öğrenime müdahale edilmez\' der. Öyle demezse, AYM,AİHM diyecektir. Yargıdan umudumuzu kesmeyelim\" açıklamasında bulundu. \"BİR DİKTATÖRÜN DİKTATÖRLÜĞE YÜRÜDÜĞÜ YOLUN TAŞLARINI HAKİMLER VE SAVCILAR DÖŞER\" Kılıçdaroğlu, \"Bir diktatörün diktatörlüğe yürüdüğü yolun taşlarını hakimler ve savcılar döşer. Bütün hakim ve savcılara sesleniyorum; korkmayın adaletten hak ve hukuktan yana olun. Vicdanınızla karar verin. Birilerinin beklentileri ile karar vermeyin. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşları ile örülüdür. Sizleri de hapishanelere attıracak mekanizmaları bulurlar. AİHM kararları inile şu anda uygulanmıyor\" dedi. \"10 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ. MAHKEME, 60 BİN 800 TL PARA ÖDENECEK DİYE KARAR VERDİ\" Kılıçdaroğlu, \"İşçinin hayatı da çok ucuz. Torunlar diye bir şirket var. Asansör yere çakıldı 10 işçi hayatını kaybetti. Mahkeme, 60 bin 800 TL para 24 ay taksitle ödenecek diye karar verdi. Sende vicdan var mı? Bir yerden, işverenden talimat mı aldın? Akşam eve gittiğinde eşinin, çocuklarının yüzüne nasıl bakıyorsun?\" diye konuştu. CİZRE\'DEN BERFİN KIRMIZIGÜL İSİMLİ BİR ÇOCUKTAN MEKTUP Cizre\'den Berfin Kırmızıgül isimli bir çocuktan mektup aldığını belirterek mektupta geçenlere değinerek konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, Babası işsiz olan Berfin Kırmızıgül\'ün eğitim masraflarını karşılayacağını dile getirdi. \"FETÖ\'NÜN BİR NUMARALI SİYASİ AYAĞI CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞUNU İŞGAL EDEN ZATTIR\" OHAL\'e ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Niye hala OHAL var? Ben söyleyeyim; FETÖ\'nün siyasi ayağnı ortaya çıkarmamak için ve bu konuda milelt konuşmasın diye OHAL\'i sürdürüyorlar. FETÖ\'nün sanayici, baklavacı, işçi, ayağını çıkardılar. Siyasi ayağı yok. FETÖ\'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Sen, devletin bütün sırlarını, kozmik odayı FETÖ\'ya açacaksın, sonra kalkıp \'ne istedin de vermedik\' diyeceksin. Siyasi ayağı sensin arkadaş. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Cambazlardan biri düştü diğeri tel üstünde hala oynuyor\" açıklamasında bulundu.