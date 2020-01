(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Amerika'nın yaptığı uygulama yanlıştır asla desteklemiyoruz (4)

\"CEZALANDIRILAN HÜKÜMET DEĞİL 80 MİLYON OLUYOR. SAĞDUYUNUN EGEMEN OLMASINI, AKILCI POLİTİKALAR ÜRETİLMESİ GEREKTİĞİNİ YİNE İFADE EDEYİM. HER İKİ ÜLKENİN DE SAĞDUYULU DAVRANMASI LAZIM\"



















Hakime TORUN- Nursima KESKİN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ile olan vize krizine ilişkin, \"Dış politikada akılcı, soğukkanlı ve en önemlisi istişareyi elden gözden uzak tutmak zorundayız. Karar çok ağır. Türkiye açısından çok ağır. İlk kez böyle bir şey ile karşılaşıyoruz. Üzüntü verici topu sadece büyükelçinin omuzlarına yıkıyorsunuz. Amerika\'nın yaptığı uygulama yanlıştır. Asla desteklemiyoruz. Binlerce öğrenci gidecek okumaya hastalar var tedavi olmak için gidecekler. İş adamlarımız var Amerika\'ya gidecek. Cezalandırılan hükümet değil 80 milyon oluyor. Sağduyunun egemen olmasını, akılcı politikalar üretilmesi gerektiğini yine ifade edeyim. Her iki ülkenin de sağduyulu davranması lazım. Evet Amerika bizim stratejik ortağımız söyleniyor. Stratejik ortaklar arasında bu kadar ağır yaptırımlara yol açacak uygulamalar olmamalı. Umarız kısa süre içerisinde bu kriz aşılmış olur\" dedi.



















CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımını tebrik ederek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, \"Toplumun her kesimi bu karamsar bir süreçte. Herkes Türkiye\'nin geleceğinden kaygı duyuyor\" dedi.



















(GAR PATLAMASI) \"NASIL SULANDIRIRIZ DEDİLER \'KOKTEYL TERÖR\' DEDİLER\"







Gar patlamasına ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Tarihimizin en kanlı terör eylemlerinden biridir. Dönemin Başbakanı bu terör eylemini IŞİD militanları gerçekleştirdi demedi. Çünkü onlara silah veriyor, destek veriyorlardı. Nasıl sulandırırız dediler \'kokteyl terör\' dediler. Hayatını kaybedenlerin yakınları bir anma yapmak istediler. Buna izin verilmedi. Neden? İzin vermemek terörün yanında durmak demektir. Niye terörün yanında ısrarla IŞİD\'in yanında duruyorsun? Bırak terörü lanetlesinler. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?\" diye sordu.



















\"GEÇEN HAFTA BİR GRUP ASKERİ ÖĞRENCİ AİLESİ YOLUMU KESTİ\"







Kılıçdaroğlu, \"Geçen hafta bir grup askeri öğrenci ailesi yolumu kesti. \'Bizim sorunlarımız var\' dediler. 15 Temmuz darbe girişimi olurken harp okulu öğrencileri okullarında ders yapıyorlar. 30 Temmuz\'a kadar dersleri devam ediyor. 31 Temmuz\'da bunlar mezun olacaklar. Diploma bekliyorlar. O gün KHK çıkar. Bunların hiç birisi okudukları okuldan mezun olamazlar. Bunlara farklı üniversitelerin olamayan bölümlerinin diplomaları verilir. Diplomada KHK diplomayı almaya hak kazandı diyor. Başarı ile tamamladığını söylüyor. Bir haksızlık ile karşı karşıyalar. KHK görülünce kimse iş vermiyor. Bu ailelerin, öğrencilerin suçu ne. Bu insan haklarına aykırıdır\" diye konuştu.



















\"ENİS BERBEROĞLU KAÇAR MI? SUÇSUZ ADAM NİYE KAÇSIN?\"







Enis Berberoğlu\'nun duruşmasına ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Enis Berberoğlu üzerinden CHP\'ye nasıl kumpas kurarız arayışları vardı. Siz kim olursanız olun nerede olursanız olun hangi makamı işgal ederseniz edin. CHP\'ye hiç kimse kumpas kuramayacaktır. Sarayın hakim ve savcılarına görev verdiler. Bu ülkede namuslu savcılar, hakimler de var. Enis Berberoğlu\'nun davası bir üst mahkemede bozuldu. Enis Berberoğlu\'nun bir an önce serbest bırakılıp TBMM\'deki görevinin başında olmasını istiyoruz. Enis Berberoğlu kaçar mı? Suçsuz adam niye kaçsın? Hiçbir davayı boş bırakmadı hepsine katıldı. Niye kaçsın suçu yok\" açıklamasında bulundu.



















\"DIŞ POLİTİKADA İKTİDAR MUHALEFET OLMAZ MİLLİ DURUŞ SERGİLENİR\"







ABD ile olan vize krizine ilişkin Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: \"Dış politikada ciddi sorunlar yaşıyoruz. Dış politikanın ayrı bir dili, önemi vardır. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz milli duruş sergilenir. Ortak bir dil geliştirilir. İktidar olanlar dış politikadaki bütün gelişmeleri muhalefete anlatmak durumundadırlar. Dış politikada ortak bir dilimiz yok. İç politikada farklı dillerimiz olabilir. Ama dış politika böyle değil. Eğer dış politikada yanlışlar yaparsanız bunun sonuçları ağırdır. Suriye politikası diplomasi hezimetidir.



















DIŞ POLİTİKADA AKILCI, SOĞUKKANLI VE EN ÖNEMLİSİ İSTİŞAREYİ ELDEN GÖZDEN UZAK TUTMAK ZORUNDAYIZ







Dış politikada akılcı, soğukkanlı ve en önemlisi istişareyi elden gözden uzak tutmak zorundayız. Danışma devre dışı bırakılırsa, arka kapı diplomasisi devre dışı bırakılırsa her şey tek adama bırakılırsa, Türkiye freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gider. Başına ne geleceğini kimse tahmin edemez. Dış politikadaki atışmaları basın üzerinden yapmak arka kapı diplomasisini tamamen kapatman hiç bir devlete, kimseye yarar getirmez.



















AMERİKA\'DA ZARRAF, ZAFER ÇAĞLAYAN TUTUKLU REHİN ALMA POLİTİKASIYLA SORUN ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR







Amerika\'da Sarraf davası var. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Rıza Zarraf, Zafer Çağlayan tutuklu. Şimdi rehin alma politikasıyla sorun çözülmeye çalışılıyor.



















ERDOĞAN DIŞ POLİTİKADAN O KADAR HABERSİZ Kİ KULAKLARIMA İNANAMADIM







Erdoğan, dış politikadan o kadar habersiz ki okuduğum zaman kulaklarıma inanamadım. Bir büyükelçi böyle bir karar alabilir mi? Dünyadan haberi yok. Amerika\'yı kızdırmayalım da bari bütün yükü büyükelçinin sırtına atalım. Böyle bir anlayış ile dış politika sürdürülebilir mi?



















KARAR ÇOK AĞIR. TÜRKİYE AÇISINDAN ÇOK AĞIR. İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY İLE KARŞILAŞIYORUZ







Siz alınan bir karar var ve karar çok ağır. Türkiye açısından çok ağır. İlk kez böyle bir şey ile karşılaşıyoruz. Üzüntü verici topu sadece büyükelçinin omuzlarına yıkıyorsunuz.



















AMERİKA\'NIN YAPTIĞI UYGULAMA YANLIŞTIR. ASLA DESTEKLEMİYORUZ







Amerika\'nın yaptığı uygulama yanlıştır. Asla desteklemiyoruz. Binlerce öğrenci gidecek okumaya hastalar var tedavi olmak için gidecekler. İş adamlarımız var Amerika\'ya gidecek. Cezalandırılan hükümet değil 80 milyon oluyor.



















HER İKİ ÜLKENİN DE SAĞDUYULU DAVRANMASI LAZIM







Sağduyunun egemen olmasını, akılcı politikalar üretilmesi gerektiğini yine ifade edeyim. Her iki ülkenin de sağduyulu davranması lazım. Evet Amerika bizim stratejik ortağımız söyleniyor. Stratejik ortaklar arasında bu kadar ağır yaptırımlara yol açacak uygulamalar olmamalı. Umarız kısa süre içerisinde bu kriz aşılmış olur.\"



















\"ASKERİN İDLİB\'E GİDİŞİNE DESTEK VERİYORUZ. TÜRK ASKERİ ORAYA GİTMELİ ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ YARATMALI\"







Kılıçdaroğlu, \"Bir başka sorunumuz daha var. TSK İdlib\'e gidiyor. Türkiye de kendi geleceğini sınırlarını güvence altına almak zorundadır. Askerin İdlib\'e gidişine destek veriyoruz. Türk askeri oraya gitmeli çatışmasızlık bölgesi yaratmalı. Bazılarının Akdeniz\'e ulaşmak için ileride Türkiye\'yi zora sokacak amaçlarına engel olunmasını da anlayış ile karşılıyoruz\" dedi.