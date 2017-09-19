(Görüntülü Haber) Kibyra Antik Kenti'nde kazılar ana caddede yoğunlaştı

Mesut MADAN/GÖLHİSAR (Burdur), (DHA) - BURDUR\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki tarihi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan Kibyra Antik Kenti\'nde kazı çalışmaları ana cadde üzerinde yoğunlaştırıldı. Kazı sorumlusu arkeolog Süleyman Kılıçkaya, \"Kazdıkça nelerle karşılaşabileceğimizi bilemiyoruz. Kazı belki yıllarca sürebilir\" dedi.



Gölhisar\'da bulunan ve tarihi M.Ö. 300\'lü yıllara dayandığı belirtilen Kibyra Antik Kenti\'nde bu yılki kazılarda agorayı (Yunan klasik çağında, bir sitenin yönetim, siyasa ve ticaret işlerini görüşmek üzere yurttaşların toplandığı kent alanı) tiyatro, odeon (Antik Yunan\'da konserler verilen, şiirler okunan, oyunlar oynanan, genellikle dikdörtgen biçiminde, üzeri kapalı yapı) ve büyük imparatorluk hamamına bağlayan ana cadde kazılarında yoğunlaşıldı.



Ana caddedeki kazı sorumlusu arkeolog Süleyman Kılıçkaya, \"Bu seneki kazılarımızı daha önce bulunan ana caddenin devam edip etmediğini öğrenmek için gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonunda ana caddenin doğu- batı yönünde devam ettiğini tespit ettik\" dedi.



\'İNSANLAR TARİHİN İÇERİSİNDE YÜRÜYECEK\'



Kazı çalışmasının yapıldığı ana caddenin tiyatro, odeon ve büyük imparatorluk hamamına doğru devam ettiğini belirten Kılıçkaya, Geç Roma Dönemi\'nde oluşturulan künk (pişmiş topraktan yapılmış, kalın su borusu) sistemlerinin ana caddenin altında devam ettiğini ve caddeye zarar verdiğini anlattı. Kılıçkaya, \"Şu an agoranın güney terasında 23\'üncü metreye kadar ana cadde devam ediyor. Agora kentin kalbinin attığı yerdir. Buradan caddenin devam edip etmediği bizim için önemli. Çünkü Roma\'da aynı eksen üzerinde bütün kamu yapıları yan yana, üst üste devam ediyor. Caddenin sağında solunda bütün kamu binaları toplanıyor. Agora da bu caddenin kavşak noktasında bulunuyor. Caddenin devam etmesi bizim için önemli. İleride tamamen ortaya çıkardığımızda dışarıdan gelen insanlar tarihin içerisinde yürüyecek. Kazdıkça nelerle karşılaşabileceğimizi bilemiyoruz. Kazı belki yıllarca sürebilir\" diye konuştu.