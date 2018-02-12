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Politika

(Görüntülü Haber) Kayserili Gonca Yelda Orhan, CHP YDK üyesi oldu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda 265 oy alarak, kadın kotasından 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine seçilen Gonca Yelda Orhan, "Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum

12 Şubat 2018 20:36

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda 265 oy alarak, kadın kotasından 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine seçilen Gonca Yelda Orhan, \"Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Kendimle ve partimle de gurur duyuyorum\" dedi. CHP\'nin 3- 4 Şubat tarihleri arasında Ankara’da yapılan 36\'ncı Olağan Kurultayı\'nda 1270 delegenin 265’inin oyunu alan Gonca Yelda Orhan, sıralamada 17’nci sırada yer almasına rağmen parti tüzüğündeki kadın kotası uygulamasıyla 15 kişilik YDK üyeliğine seçildi. CHP’de YDK’ya girebilmek için 120 isim yarıştı.CHP YDK\'ya seçildiği için mutlu olduğunu ifade eden Orhan, “Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Kendimle ve partimle de gurur duyuyorum. Bu başarı tek benim başarım değil. Bu Kayseri’nin başarısıdır\" dedi. 2019 seçimlerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Orhan, \"Sahalarda olup İç Anadolu’da oy oranlarımızı arttırmak için çalışacağım\" dedi. \"CHP Milletvekili Çetin Arık’ın yükünü almak istiyorum” diyen Orhan, şöyle devam etti: \"CHP Milletvekili ve il teşkilatıyla birlikte 2019 seçimlerine iyi çalışarak başarmak istiyoruz. Şehrimizde tek bir vekilimiz var. Ben bu vekilin yükünü paylaşmak istiyorum. Sahada bir kişi yerine iki olması daha önemli. Örgütü birleştirici konumunda da çalışmalar yapmak istiyorum.\" Orhan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve diğer YDK üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i de ziyaret ederek, çalışmalarına başladı.

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