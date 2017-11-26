(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu: Dünyanın neresine bakarsanız bakın kan ve gözyaşı var

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Dünyanın neresine bakarsanız bakın, her yerde kan ve gözyaşı var. Bu olayların çoğu maalesef İslam ülkelerinde yaşanıyor. Bu da bizi yaralıyor\" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, beraberinde Refah Partisi Van eski Milletvekili Fethullah Erbaş ile birlikte, partisinin Batman\'daki il istişare toplantısına katıldı. Kültür Merkezi Konferans Salonu\'ndaki toplantıda partililere hitaben bir konuşma yapan Karamollaoğlu, Mısır\'da düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak, \"Birlik,beraberlik istiyorsak, önce kucaklaşmalıyız. En zengin hazinemiz aklımızdır. Bugün için yaşadığımız dünyayı iyi değerlendirmeliyiz. Dünyada istenmeyen olaylar yaşanıyor. Mısır\'da yaşanan olayda 300 insan hayatını kaybetti. Bu insanlar cami içinde hayatını kaybetti. Bu saldırıyı insanlık ve Müslümanlık adına yaptıklarını söylüyorlarsa, Allah bunlara akıl, fikir versin. Bu nasıl Müslümanlık? Caminin içinde insanları katledeceksiniz, \'Bunu Allah için yaptık\' diyeceksiniz. Bu çılgınlıktan başka bir şey olamaz. Maalesef bu kan ve gözyaşı, Ortadoğu ülkelerinde yaşanıyor. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, her yerde kan ve gözyaşı var. Bu olayların çoğu İslam ülkelerinde yaşanıyor. Bu da bizi derinden yaralıyor\" dedi.