T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu: Dünyanın neresine bakarsanız bakın kan ve gözyaşı var

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dünyanın neresine bakarsanız bakın, her yerde kan ve gözyaşı var

26 Kasım 2017 20:11

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Dünyanın neresine bakarsanız bakın, her yerde kan ve gözyaşı var. Bu olayların çoğu maalesef İslam ülkelerinde yaşanıyor. Bu da bizi yaralıyor\" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, beraberinde Refah Partisi Van eski Milletvekili Fethullah Erbaş ile birlikte, partisinin Batman\'daki il istişare toplantısına katıldı. Kültür Merkezi Konferans Salonu\'ndaki toplantıda partililere hitaben bir konuşma yapan Karamollaoğlu, Mısır\'da düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak, \"Birlik,beraberlik istiyorsak, önce kucaklaşmalıyız. En zengin hazinemiz aklımızdır. Bugün için yaşadığımız dünyayı iyi değerlendirmeliyiz. Dünyada istenmeyen olaylar yaşanıyor. Mısır\'da yaşanan olayda 300 insan hayatını kaybetti. Bu insanlar cami içinde hayatını kaybetti. Bu saldırıyı insanlık ve Müslümanlık adına yaptıklarını söylüyorlarsa, Allah bunlara akıl, fikir versin. Bu nasıl Müslümanlık? Caminin içinde insanları katledeceksiniz, \'Bunu Allah için yaptık\' diyeceksiniz. Bu çılgınlıktan başka bir şey olamaz. Maalesef bu kan ve gözyaşı, Ortadoğu ülkelerinde yaşanıyor. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, her yerde kan ve gözyaşı var. Bu olayların çoğu İslam ülkelerinde yaşanıyor. Bu da bizi derinden yaralıyor\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Reşat YİĞİZBATMANDHASAADET Partisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğluBuSaadet Partisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğluRefah Partisi VanMilletvekili Fethullah ErbaşBatmanKültür Merkezi Konferans SalonuKaramollaoğlu Mısır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24