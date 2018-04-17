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Politika

(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir (4)

'BU MEMLEKETİ SİZ İSYANA ZORLUYORSUNUZ' Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenlediği 'Türkiye'nin meseleleri ve çözüm yolları' isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı

17 Nisan 2018 12:06

\'BU MEMLEKETİ SİZ İSYANA ZORLUYORSUNUZ\' Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenlediği \'Türkiye\'nin meseleleri ve çözüm yolları\' isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. Karamollaoğlu salona girişte \'Saadet gelecek, zulüm bitecek\' sloganlarıyla karşılandı. Ak Parti hükümetinin politikalarını eleştiren SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, adalet mekanizmasının felç olduğunu belirterek, \"Bir ülkede adalet olmazsa huzur ve barış olmaz. Bugün adalet mekanizması felç edildi. Bunun kabahatini Fetullah Gülen ekibine yüklediler ama bu ekip kendiliğinden bu makamlara gelmedi. Fetullah Gülen ekibini bu arkadaşlar getirdiler. Yıllarca beraber oldular, türküler söylediler. Belli bakanlıkları onlara tahsis ettiler. Adalet Bakanlığı\'nı ben mi onlara... Siz verdiniz. Emniyeti kökten siz teslim ettiniz bu arkadaşlara. Başka müesseselerde yerleşmelerine, imtihanlara müdahale etmelerine, her imtihan döneminde \'burada hile var denilirdi\' üstü örtülür başka bir hile ile. Gene onların istediği elemanlar seçilirdi. Sizin iktidarınız zamanında oldu ama bunu kabullenmek yetmiyor. Siz burada \'Allah beni affetsin. Aldanmışım\' diyerek kurtulamazsın. O insanlarında af dileme hakkı olduğunu mecburiyetindesin. Bu tek taraflı çalışmaz. Onun için şuanda Türkiye\'de adalet müessesesi maalesef felç oldu. OHAL bundan dolayı kesinlikle \'biz bundan vazgeçemeyiz, korkuyoruz ikinci bir ayaklanma olabilir\' diyor. Eğer siz böyle gider baskıyı arttırırsanız hiç tereddütünüz olmasın Allah muhafaza etsin ama bir kalkışma meydana gelir müsebbibi de siz olursunuz. Çünkü kalkışmalar baskı neticesinde, kalkışma bazen bir menfaati temin etmek için yapılır, bazen de baskıdan nefes alamayanlar isyan ederler. Bu memleketi siz isyana zorluyorsunuz. Zorlamayın, hata ediyorsunuz. Adalet olan yerde hata yapılır ama adalet mekanizması kendi hatasını düzeltir. Ama yöneticiler adalet üzerinde baskı kurarsa adalet tedavi edilemez\" diye konuştu.

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