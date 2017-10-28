(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu: Amerika ve Batı'ya güvenilmez; bunlarda hukuk yok

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \'\'Avrupa ülkeleri ve Batılı ülkeler menfaat için birbirini yiyorlar. Avrupa ve Batılılar ayağa kalkmasın diye komünizmi bıraktı, İslam\'ı hedef ve düşman seçti. Amerika işkenceyi 11 Eylül\'den sonra caiz kıldı. Bundan sonra benim Amerika\'ya gitmem mümkün değil. Biri beni alsa Guantanamo\'ya gönderse bir şey diyemem. Biz, Amerika ve Batılı ülkelere asla güvenemeyiz. Hukuk yok, hukuku rafa kaldırdılar\'\' dedi.



Partisinin Kayseri il teşkilatınca düzenlenen \'Kardeşliğin Toplantısı-Saadet Kardeşliği\' toplantısında, \'Türkiye\'nin meseleleri ve çözüm yolları\' konusunda konuşma yapan SP Lideri Temel Karamollaoğlu, sözlerine Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayarak başladı. Karamollaoğlu, \'\'Cenab-ı Hak, Cumhuriyet gibi bir kurumun bir daha tehlikeye girdiğini göstermesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın\'\' dedi. Karamollaoğlu, konuşmasının devamında, Milli Görüşçü MNP, MSP, RP ve FP\'nin Batılı güçlerin etkisiyle kapatıldığını, Ak Parti ile SP\'yi birbirinden ayıran en büyük farkın Ak Parti\'nin ABD ve İsrail\'i müttefik seçmesi olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, şunları kaydetti:



\'\'Siyasi partiler bir ülkenin problemlerini çözmek, o ülkeyi daha iyi noktalara getirmek, ekonomiyi geliştirmek, komşularımızla daha iyi bir şekilde olmak için kurulmuşlar. İktidara gelmeden teoridir. Partiyi tanımak icraatları ile olur. Geçmişimizde bizim Erbakan Hoca\'nın kurduğu hükümetlere neler yaptıklarımızı gördünüz. Meselelere yaklaşırken farklı yaklaşmayı gerek görüyorum. Ülkemizin geleceği ile ilgili idealler oluşturmak pek kolay değil. Bazen Avrupa ve Amerika\'ya bakıyorum. İnsan haklarına saygı orada var denildiğinde tereddüt ediyorum. Hayretler içinde kalıyorum. Algı operasyonu kâmil olarak sürdürülüyor. Batı, sanki insan haklarını, hukuku içselleştirmiş ve hiçbir tereddüt göstermeden kâmil manada uygulayan ülkeler olarak görülüyor. Ama ben böyle görmüyorum.\"



Avrupa ve Batılı ülkelerin menfaat için birbirlerini yediğini belirten Karamollaoğlu, Avrupa\'nın 2. Dünya Savaşı\'nı unuttuğunu, onun için de yaşadığımız dünyayı iyi bilmemiz gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, \"Avrupa ve batılılar ayağa kalkmasın diye komünizmi bıraktı, İslam\'ı hedef seçti. Bu ülkeler bizim pazarımız olmamalıdır. Gelişmeler içinde en tehlikeli unsur İslam âlemi dediler. Biz hakikaten içinde yaşadığımız dünyayı iyi bilmeliyiz. Batı\'nın kendi değerlerine sadık olmadığını görürüz. Düşman önceden komünizm idi, şimdi İslam haline getirdiler. 11 Eylül hadisesi İslam âlemi tarafından yapılmış deniliyor. ABD\'de birçok insan bunun İslam ülkeleri tarafından gerçekleştirilmediğini, belirli istihbarat örgütleri tarafından yapıldığı söylüyor. Amerika işkenceyi 11 Eylül\'den sonra caiz kıldı. Bundan sonra benim Amerika\'ya gitmem mümkün değil. Biri beni alsa Guantanamo\'ya gönderse bir şey diyemem. Biz, Amerika ve Batılı ülkelere asla güvenemeyiz. Hukuk yok, hukuku rafa kaldırdılar. Menfaatleri gereği yapmayacakları şey yoktur\" diye konuştu.



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Orta Doğu\'daki karışıklığın, Irak ve Suriye\'de yaşananların altında da 120 yıllık hesabın yattığını vurguladı. Karamollaoğlu, \'\'120 yıl önce bir Yahudi devleti kurulması planlandı ve İsrail doğdu. BOP projesine göre İsrail\'in topraklarının bizim ülkemize Fırat ve Dicle\'ye kadar ulaşması hedefleniyor. Erbakan Hocamız ölmeden önce bizlere \'Irak ve Suriye\'den sonra sıra Türkiye ve İran\'a gelecek\' diye hep anlattı. Onlar, ABD ve Rusya müsaade etmeden biz İdlib\'e giremeyiz. Girsek de onlar nereye kadar isterse oraya kadar gireriz. Dünyanın neresinde kan ve gözyaşı varsa hepsi Müslüman ülkesinde. Yaşanabilir Türkiye için manevi kalkınma ve maddi kalkınma sağlanmalıdır. Bunlar olursa yeniden büyük Türkiye olur. Şimdi tutturdular \'Ilımlı İslam\' diye, \'İslamfobi\' diye uydurdular\'\' diyerek sözlerini tamamladı.

