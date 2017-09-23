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Eğitim

(Görüntülü Haber)  Karabük'te müfredat protestosu

    Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, yeni müfredatta Atatürk ile ilgili konuların azaltıldığı gerekçesiyle basın açıklaması yaparak protestoda bulundu

23 Eylül 2017 21:41

 

 

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, yeni müfredatta Atatürk ile ilgili konuların azaltıldığı gerekçesiyle basın açıklaması yaparak protestoda bulundu.

Kemal Güneş Caddesi\'nde toplanan grup, \'Atatürk\'süz müfredat derhal iptal edilsin\' yazılı pankart açarken, \'Atatürk gençliği görev başında\', \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Atatürk\'süz müfredat derhal iptal edilsin\' sloganları attı. Basın açıklamasını okuyan TGB Karabük İl Başkanı Ayşe Gözde Yirik şöyle dedi:

\'\'Milli eğitim, Cumhuriyetimizin temel taşıdır. Zorlu savaş koşullarının ardından, Türk Milleti’ni yeniden ayağa kaldıran milli eğitim, bağımsız, vatansever ve çağdaş bir toplum inşa etmiştir. Milletimizin büyük kültürel birikimi milli bir eğitim temelinde filizlenmiştir. Bugün burada, Atatürk’ten uzaklaştıran müfredat girişimlerinin boş bir çaba olacağını göstermek için toplandık. İç ve dış tehditlere karşı büyük bir savaş verdiğimiz bu süreçte, milli eğitime darbe indirmek en hafif tabirle akılsızlıktır. Türkiye’nin geleceğini göz göre göre tehlikeye atmaktır. Çünkü milli eğitim; milleti özgür ve bağımsız kılar. Eğitimi, gerçek köklerinden koparan gayrı milli eğitim ise; milletimizi esarete ve sefalete sürükler.\"

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
 

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