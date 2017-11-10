(Görüntülü Haber) “Kanserlerin yüzde 30’unun nedeni diyabet”

İlknur SARGUT -Ömer HASAR/İSTANBUL,(DHA)- FAZLA kilonun diyabeti tetiklediğini belirten Prof. Dr. Erol Bolu, “Tip 2 diyabetin 2025’te 3 kişiden birinde görüleceği öngörülüyor” dedi. Diyabetin beraberinde birçok hastalığa neden olduğuna dikkat çeken Bolu, önlenebilir kanserlerin yüzde 30’unun altında yatan temel nedeninin ise diyabet olduğunu vurguladı.





Hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenmenin neden olduğu fazla kilonun diyabet vakalarını hızla artırdığını belirten Memorial Ataşehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erol Bolu, “Tip 2 diyabet 1997’lerden bu yana tırmanıyor. 2025’lerde toplumun yüzde 30’u yani 3 kişiden biri diyabet olacak” dedi. Kilo kontrolüyle tip 2 diyabetinin önüne geçileceğini ifade eden Prof. Dr. Erol Bolu, “Toplumun yüzde 10’unda kilo kaybını sağlayabilirseniz, yani toplum mevcut kilolarının yüzde 5 ila 7’sini verirse diyabet rakamlarında yüzde 10 bir azalma görülür. Tip 2 diyabet önlenebilir, en azından hız grafiği aşağı çekilebilir bir hastalık türüdür” diye konuştu.





“20’Lİ YAŞLARDA ÖNLEM ALINMALI”





Hastaların kan tahlilinde şeker oranları yükselince doktora gittiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bolu, diyabet hastalığı ilerlemeden öncelikle kilo kontrolüyle önlem alınması gerektiğini söyledi. Diyabetin birçok organa zarar verdiğinin de altını çizen Bolu sözlerine şöyle devam etti: “Diyabeti tek başına bir hastalık olarak görmemek beraberindeki hastalıkları da iyi değerlendirmek gerekiyor. Bize gelen hastaların önemli bir kısmı kardiyolojiden, nefrolojiden geliyor. Hastalarda yüksek şekere bağlı organ yetersizlikleri çıkıyor. Ancak, kişilerin 20-25’li yaşlarda önlem alması gerekiyor ki tip 2 diyabet gelişmesin. Daha da kötüsü kilo fazlalığı ve beraberinde gelen kilo fazlalığı önlenebilir kanserlerin yüzde 30’unun nedeni.”





“HAMİLELER GLİKOZ TESTİNDEN KORKMASIN”





Diyabetin, çok sık acıkma, çok su içme ve idrara çıkma (özellikle gece 2’den fazla tuvalete çıkma), vücutta kolay iyileşmeyen yaralar, ileri aşamada ise bulanık görme gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Bolu, “Özellikle gebelik diyabetinin üzerinde durulması gerekiyor. Anne adayları glikoz yükleme testinden kaçıyorlar. Kaçmalarını gerektirecek hiçbir neden yok. Bu test tam tersi toplumun yüzde 50’sinin ileride diyabet olup olmayacağını gösteriyor. Gebelik diyabetinin yüzde 40’ın fazlası tip 2 diyabet şeklinde devam ediyor. Onları ikaz edelim ki hayatlarının geri kalan döneminde tip 2 diyabetle karşılaşmasınlar” diye konuştu.