(Görüntülü Haber) Kamança üstadı Mark Eliyahu’dan İstanbul’da muhteşem konser

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DAĞISTAN doğumlu kamança üstadı Mark Eliyahu, İstanbul’da hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.



Ortadoğu ve Balkan ezgilerini müziğine yansıtan kamança üstadı Mark Eliyahu, Piu Entertainment organizasyonu ile dün gece Zorlu PSM\'de sahne aldı. Son albümü Roads\'un tanıtım turnesi kapsamında İstanbul’a gelen sanatçı, 150 yıllık kamançası ile hayranlarının karşısına çıktı. Mark Eliyahu’ya sahnede babası Piris Eliyahu da tar enstrümanı ile eşlik etti. Konserin sonunda seyirciler Mark Eliyahu’yu uzun süre alkışlarken, sanatçı da yoğun istek üzerine iki kez bis yaptı.



“İSTANBUL’A TEKRAR GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”



İstanbul’da babasıyla aynı sahneyi paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Eliyahu, “Bu büyülü atmosferde bulunmak benim için mutluluk verici. Tekrar İstanbul’a geldiğim için çok mutluyum. Üstadım ve öğretmenim olan, benim bugünlere gelmeme en büyük katkıyı sağlayan babamla aynı sahneyi paylaşmak da benim için çok değerli” dedi.



Kamança üstadı Mark Eliyahu 1999 yılında İsrail\'e yerleşti ve babasıyla birlikte \"The Spirit of the East\" albümünü yaptı. Filarmoni orkestrasıyla birlikte Nobel Ödülü gecesinde çalan ve dünyadaki birçok festivalde sahne alan müzisyen, enstrümanı kamançayı, \'\'Ruhumun sesi, bedenimin bir parçası\'\' olarak tanımlarken, Türk kültürünün derinliğinden etkilendiğini de belirtiyor.