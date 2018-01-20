(Görüntülü Haber) Kalp krizi, kadınlarda 1.5 kat daha ölümcül

Selma KUNAR -Alparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA) UZMANLAR kadınlarda kalp krizinde klasik belirtiler olan göğüs, sırt, çene ve kol ağrısının görülmediğini, bu nedenle de kadınların acil servise başvurmayı geciktirdiğini belirtiyor. Kadınlarda kalp krizinin erkeklere oranla 1.5 kat ölümcül seyrettiğine dikkat çeken uzmanlar, bunun nedeninin de bu öteleme olduğuna dikkat çekiyor. Özel OFM Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Atakan Yanıkoğlu, klasik kalp krizi belirtilerinin göğüste, kollarda, sırtta künt ağrılar ile çeneden iki kola yayılan ağrı olduğunu belirtti. Dr. Yanıkoğlu, kadınların yüzde 50\'sinde krize yakın dönemde ve kriz anında göğüs ağrısı olmadığını kaydetti. Kadınlarda kalp krizi belirtilerinin sıklıkla nefes darlığı, açıklanamayan yorgunluk ve uykusuzluk olduğunu ifade eden Dr. Yanıkoğlu, Klasik belirtiler, yani tipik olarak acil servise getiren göğüs ağrısı olmadığı için kadınlarda durum ötelenebiliyor ve geç tanı alabiliyor dedi. Kadınlarda kalp krizi belirtileri olan yorgunluk ve nefes darlığının zaman zaman farklı nedenlerle de ortaya çıkabildiğini vurgulayan Dr. Atakan Yanıkoğlu, Ancak her insanın bir efor kapasitesi vardır. Eğer günlük işleri aksatacak kadar, daha önce rahatlıkla yapılan biri işi yaptırmayacak şekilde ağır bir yorgunluk, nefes darlığı yakınmaları varsa bu kalp krizi belirtileridir diye konuştu. KADINLARDA 1.5 KAT ÖLÜMCÜL SEYREDİYOR Kadınlarda kalp krizinin erkeklere oranla 1.5 kat daha fazla ölümcül seyrettiğine dikkat çeken Dr. Atakan Yanıkoğlu, ?Kadınlarda geç tanı konulmasının, bu durumda etkili olduğunu biliyoruz dedi. Dr. Yanıkoğlu, kadınların kalp krizi açısından menopoz sonrasında erkekler kadar risk taşıdığına da dikkat çekti. EN KISA SÜREDE HASTANEYE ULAŞMALI Göğüs, kol, sırt ağrıları, nefes darlığı, açıklanamayacak şekilde aşırı terleme belirtileriyle kendini gösteren kalp krizi anında yapılması gereken ilk işin hastayı oturtarak 112\'nin aranması olduğu vurgulayan Dr. Yanıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü ?Kalp krizi geçiren hastanın yatmaması gerekiyor. Hastanın oturması, boğazını sıkan kravat ya da giysisi varsa onları çözmek gerekiyor. Hastanın mümkün olan en kısa süre içinde hastaneye ulaştırılması lazım. Zaten 112 ekiplerimiz en kısa sürede, en yakın mesafede olan hastaneye hastayı getiriyor. Eğer hasta kendisi gidebilecek durumdaysa ya da yakınları götürecekse en kısa sürede hastaneye ulaşmalı. Geciken her dakikada kalp dokusunun kaybı, bunun sonucu gelişecek kalp yetmezliği hatta ölümcül olabilecek ritim problemleri söz konusu olur.