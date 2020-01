(Görüntülü Haber) Kalkınma Bakanı Elvan: Geleneksel mesleklerimizin yaşatılması son derece önemli (2)

GAZİLER GÜNÜ\'NÜ KUTLADI



Bakan Elvan, Divan Otel\'de Gaziler Günü nedeniyle verilen yemeğe katıldı. Gazi ve şehit yakınlarının masalarına giderek hepsi ile tek tek ilgilenen Bakan Elvan, daha sonra yaptığı konuşmada, \"Esasında, bu topraklardaki bin yıllık tarihimizi düşündüğümüzde bizim için her gün şehitler günüdür, her gün gaziler günüdür, her an bu topraklarda şehitlerimizin gazilerimizin nabzı atmaya devam etmektedir. Çünkü Türk tarihi aynı zamanda bir şehitlik ve gazilik tarihidir. Cumhuriyetimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin kurduğu cumhuriyettir. Huzurumuz, istikrarımız şehit ve gazilerimizin sağladığı huzur ve istikrardır\" dedi.



Tüm şehitlerin ruhlarını Türkiye\'ye armağan ettiğini ifade eden Elvan, \"Burada, yurdun dört bir köşesinde, terörle mücadele ederken, milletinin rahatını, huzurunu, istiklalini kendi canından özge bilip söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen şehitlerimizin ruhu var. Burada, 40 yıldır Doğu ve Güneydoğu illerimizde kökü dışarıda Türkiye düşmanı hainlere karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan kardeşlerimizin ruhu var. Burada FETÖ darbe kalkışmasında, ikinci bir İstiklal Mücadelesi verircesine bayrağını alıp darbeci hainlere karşı duran 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu var. Burada bataklıkları kurutmak için gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtında verdiğimiz şehitlerimizin ruhu var. Türkiye olarak onlara minnettarız. 80 milyon Türk milleti olarak onlara minnettarız\" diye konuştu.