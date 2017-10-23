(Görüntülü Haber) Kağıthane’de 'en çok çocuk ile tiyatro izleme' rekoru kırıldı 

İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE Belediyesi çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve çocukların tiyatro izlemesini alışkanlık haline getirmek amacıyla ilginç bir rekora imza attı. Yüzlerce çocuğun katılımıyla düzenlenen \'en çok çocuk ile tiyatro izleme\' rekoru, renkli görüntülere sahne oldu.





Prof. Dr. Orhan Kural’ın gözetmenliğinde, Dünya Çocuk Rekorları Heyeti’nin kontrolünde gerçekleşen etkinlikte çocuklar farklı bir rekora imza attı. Toplamda 7 farklı salonda bin 648 çocuk aynı anda tiyatro oyunu izledi. Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe aileleriyle birlikte gelen çocuklar, sahnelenen tiyatro oyununu ilgiyle seyretti. Çocukların eğlenerek izlediği oyun, veliler tarafından da tam not aldı.





“TİYATRO MESAJLAR VEREN BİR OKUL”





Tiyatronun bir okul olduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Kural, \"Şu anda bin 648 çocuk değişik salonlarda aynı anda tiyatro seyretti. Böylelikle onlara tanışmaları için fırsat yaratıldı. Tiyatrolarda önemli mesajlar veriliyor çocukları sadece eğlendirmek için değil aynı zamanda düşündürmesi açısından da çok önemli” diye konuştu. Dünya çocuk rekorunun kırılmış olduğunu ve bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kural, \"Çocuklarımızın aileleleri şuanda oturup yemek yiyip, şişmanlayacaklarına burada güzel bir iş yapıyorlar. Tüketeceklerine öğreniyorlar. Bu tip faaliyetlerin Türkiye’nin her yerinde yapılması gerekir\" ifadelerini kullandı.





“ÇOCUKLARIMIZ HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR”





Tiyatronun çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğunu kaydeden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ”10 ayrı salonda tiyatro sergileme imkanına sahibiz. Çocuklarımız tiyatro izlerken hem eğleniyor hem öğreniyor hem de kendilerini geleceğe hazırlıyor. Çocuklarımız bu oyunlarda özellikle yalan söylememeyi, büyüklere sormadan bir şey yememeleri ve içmemeleri gerektiğini, büyüklerine karşı saygılı olmayı öğreniyor. Çevre, insan ve hayvan sevgisi kazanıyorlar. Bugünkü çalışmadan çok memnun olduk” dedi.





En çok çocukla tiyatro izleme rekoru kırdıklarını belirten Ece Duru Demir, tiyatronun çocuklara bencil olmamayı öğrettiğini söylerken, tiyatro izlemeyi çok sevdiğini söyleyen Fatma Nurel ise, ”İzlediğim oyundan arkadaşlarımı kandırmamayı, bencil davranmamayı ve yalan söylememem gerektiğini anladım” şeklinde konuştu.