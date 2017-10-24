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Eğitim

(Görüntülü Haber) Kadınlar için okuma-yazma seferberliği

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde başlatılan Okuma Seferberliği kapsamında kadınlara, okuma ve yazma öğretiliyor

24 Ekim 2017 14:14

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde başlatılan Okuma Seferberliği kapsamında kadınlara, okuma ve yazma öğretiliyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Okuma Seferberliği kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi\'nde öğretmen Mehmet Dağdeviren tarafından verilen ve 20 kadının katıldığı kursta, okuma ve yazma dersi veriliyor. 120 saat süreyle verilecek kursa yaşlıların gösterdiği ilgiden memnun olan öğretmen Dağdeviren, amaçlarının ilçedeki yaşlıların okuma ve yazma oranını artırmak olduğunu söyledi. Dağdeviren, okuma yazma dışında genel kültür ve matematik eğitimi de verdiklerini ifade ederek, \"Yaşama becerisi ve matematik derslerimiz de var. Sivil toplum kuruluşlarını, devletin yapısını ve ülkemizde var olan durumları anlatıyoruz. Birbirimizi anlatabilmeyi, girişimciliği, hayatımıza neler katabileceğimizi, okumanın bize verdiği hazzı anlatıyoruz. Matematikten de bir basamaklı, iki basamaklı sayılar, toplama, çıkarma, çarpma ve kısmen bölme işlemi yapıyoruz. Tabi anlattığımız gerçeklik yüzde 100 tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Hem gelen kursiyerlerimizin yaşlarından kaynaklı, hem de ev içindeki durumlarından kaynaklı olarak eğitim öğretimimiz başarı olarak yüzde 80’i buluyor\" dedi. Kursiyerlerden 57 yaşındaki Zeliha Güner ise bir yere gittiğinde güçlük çekmemek için kursa geldiğini ifade ederek, \"Kendimizi geliştirmek için kursa geliyoruz. Çünkü bir şey anlamıyor ve bilmiyoruz. Bir hastaneye falan gittiğimizde bir şey bilmiyoruz. Hem okuyor, hem yazıyorum. Çocuklarım okudu, ben de okumak ve öğrenmek istiyorum\" diye konuştu.

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