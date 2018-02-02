(Görüntülü Haber) Kadıköy ‘Kırk yılda bir gelir Barış gibisi' dedi

İSTANBUL,(DHA) – USTA sanatçı Barış Manço ölümünün 19’uncu yılında Kadıköy’de anıldı. Anma programında Manço’nun eserlerini Full Aksesuar grubu seslendirirken katılımcılar da şarkılara eşlik etti. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa sanatçının babası İsmail Hakkı Manço, eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile yüzlerce seveni katıldı. BARIŞ MANÇO’NUN MİNİK HAYRANLARI SAHNEDE Konser esnasında 4 yaşındaki minik bir Barış Manço hayranının ‘Seni seviyorum Barış Manço’ demesi üzerine grubun solisti tarafından sahneye çıkarıldı. Küçük kızın Manço’nun şarkısını söylemesi üzerine salonda bulunan onlarca çocuk da sahneye çıktı ve Manço’nun ‘Arkadaşım Eşek’ şarkısını söyledi. “HER ŞEYİN BAŞI BARIŞ” Her şeyin başı ’Barış’ diyen Lale Manço, “Barış Manço’nun ışığı ve itici gücü olmasa hiçbir şey yapamazdık. Bu yüzden önce Barış. Türkiye için de önce barış” dedi ve bir de temenni de bulundu: \"2019 Türkiye\'de Barış Manço yılı olsun.\" “DÜNYAYA BİR DAHA BÖYLE BİR İNSAN GELMEZ\" 19 yıl geçmesine rağmen Manço’nun unutulmamasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Doğukan Manço, “Barış Manço sevgisi giderek büyüyor ve bu bizi büyülüyor. Çünkü bu çok sıra dışı. Bir daha böyle bir insan gelmez bu dünyaya. Bu etkinlikler de bunu gösteriyor. Ne kadar güzel ki herkes ona sahip çıkıyor” diye konuştu. Barışseverlerin 19 yıldır onları yalnız bırakmadığını dile getiren Batıkan Manço ise, “Kimisi ‘Adam Olacak Çocuk’a katılmış arkadaşlar, kimisi geçmiş kuşak, kimisiyse anne baba olup bu sevgiyi vermiş kişiler. Ve bu böyle sürüp gidiyor” dedi.