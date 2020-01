(Görüntülü Haber) İYİ Parti'li Okutan: Zarrab'ın SAVAMA'nın elemanı olduğu devlet kayıtlarında mevcut

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Milletvekili Nuri Okutan, devlet kayıtlarında Reza Zarrab\'ın İran İstihbarat Örgütü SAVAMA\'nın bir ajanı olduğunun devlet kayıtlarında mevcut olduğunu savunarak \" On yıllarca öncesinden Zarrab\'ın ailesi bizce izleniyor ve biliyor, gözlemleniyor. Bu konuyla ilgili dosyalar devlet arşivinde var. Bilinmez birşey değil. Gerek emniyet gerek MİT\'in hazırladığı raporda var. Buna rağmen görmezden, bilinmezden gelinerek adeta mal hırsı devlet aklını esir almıştır\" dedi. İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan TBMM\'de düzenlediği basın toplantasında gündemde olan Zarrab davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nuri Okutan, Zarrab olayında devletin elinde her türlü bilgi olmasına rağmen mal ve para hırsı nedeniyle bu bilgilerin devleti yönetenler tarafından dikkate alınmadığını savundu. Zarrab\'ın ailesinin yasadışı işlerden dolayı Türk emniyet birimleri tarafından izlendiğini yıllarca takip edildiğini bildiren Nuri Oktan şunları söyledi: \" Reza\'nın babası ve ailesinin bazı fertleri çeşitli yasadışı işlerden dolayı Türk emniyet birimleri tarafından on yıllarca takip edilmişlerdir. Buna ilişkin kayıt ve zabıtlar ilgili güvenlik birimlerinin arşivinde mevcuttur. Diğer taraftan Zarrab Tebrizlidir ve tam manasıyla Türk şehri olan Tebriz\'de Zarrab ailesini tanımayan yoktur. Tebriz Türklerinden kime sorulsa bu ailesinin İran devletinin kirli işlerini görmesiyle tanındığını ifade edecektir. Hatta Reza\'nın SAVAMA\'nın bir elemanı olduğu yönünde bilgiler mevcuttur. Peki nasıl oluyor da bu bilgiler devletin arşivindeyken bu kişiyle bakanlar ve genel müdürler \'al takke ver külah\' yasadışı iş tutuyorlar? Bu tutum ancak kabile devletlerinde üçüncü sınıf diktatörlerin yönetiminde görülür. Devletin normal işlediği bir düzende bunun izahı yoktur. Ortada bir tuzak olduğu kesindir. Bu tuzak ABD\'yi çileden çıkartıp Türkiye\'nin üzerine çullanmaya yöneltecek bir işe Türk yöneticilerini sokma tuzağıdır. ABD ile Türkiye\'yi düşman etme tuzağıdır. Yüksek meblağlı ballı rüşvetlerle Türk resmi kurumları ve bankaları ambargoyu delme perdesi altında büyük bir komplonun içine çekilmişlerdir. Bu tuzak Türkiye\'yi yönetenler üzerinden Türkiye\'ye karşı kurulmuştur.\" \"ABD, TÜRKİYE\'NİN RUSYA\'NIN KUCAĞINA ZORLA İTİLDİĞİNİ GÖRMELİ VE BU İŞE DUR DEMELİDİR\" Zarrab olayının arkasında İran başta olmak üzere birçok istihbarat biriminin bulunduğunu iddia eden Nuri Okutan şöyle devam etti: \"Bu olayda FETÖ\'cü polis ve savcıların bir piyon olarak kullandığı ancak bunun ötesinde İran istihbaratı başta omak üzere birçok ülkenin istihbarat birimlerinin bulunduğu artık görülmelidir. ABD\'deki aklı başında yöneticiler ve kurumlar yapılan operasyonun ABD\'nin çıkarlarıyla bağdaşmadığını bu operasyonla Türkiye\'nin Rusya\'nın kucağına zorla itildiğini görmeli ve bu işe dur demelidir. ABD kurumları bu zokayı kendilerine yutturanları araştırmalı ve kendilerine karşı çekilen operasyonun hesabını sormalıdır. Türkiye\'de ise devletin bu tuzağa düşürülmesinin hesabı ilgililerden mutlaka sorulmalıdır. Ülkemizin bu tuzağa düşmesine neden olan bakanlar ve genel müdürler bir an evvel yargıda hesap vermelidir\"