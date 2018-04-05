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Politika

(Görüntülü Haber) İYİ Parti Sivas İl Başkanı Çaykuş'tan TRT'ye 'abaküslü' tepki

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- İYİ Parti Sivas İl Başkanı Taha Çaykuş, geçen hafta yapılan partisinin olağan kurultayını yayınlamayan TRT'ye basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi

05 Nisan 2018 18:10

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- İYİ Parti Sivas İl Başkanı Taha Çaykuş, geçen hafta yapılan partisinin olağan kurultayını yayınlamayan TRT\'ye basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi. Çaykuş, TRT Genel Müdürlüğü\'ne kongre fotoğrafları, abaküs ve hesap makinesi gönderdi. İYİ Parti İl Başkanı Taha Çaykuş, haftalık basın toplantısında 1 Nisan Pazar günü Ankara\'da yapılan 1\'inci Olağan Kurultayı\'nı değerlendirdi. Çaykuş, İYİ Parti\'nin Türk siyasi tarihinin en büyük, en heyecanlı ve en inançlı kurultayını gerçekleştirdiğini söyledi. Kurultayın TRT tarafından yayınlanmamasına tepki gösteren Çaykuş, \"Ak Parti\'nin \'eskiden tuvalete 1 milyona gidiyorduk, şimdi 1 TL\'ye gidiyoruz\" açıklamasını bile canlı yayınlayan medya, kaç bin kişinin katıldığı tam olarak tespit edilemeyen tarihin en kalabalık kurultayını yayınlamamıştır. Oysa ki bizler sadece devletimizin kanalından adalet beklemiştik, eşitlik beklemiştik. Çünkü idarecilerimiz hangi dine mensup olurlarsa olsun, yönetimlerinden inandıkları dinin adaleti ve eşitliği emreden kurallarına uyacaklarını düşünmüştük. Ama adil davranmadılar, görmediler, göstermediler, duymadılar, duyurmadılar\" dedi. \'MEDYA BİZE YER VERMEZSE, BİZ MEYDANLARA İNERİZ\' TRT Genel Müdürlüğü\'ne kurultay fotoğrafları, abaküs ve hesap makinesi göndereceklerini söyleyen Çaykuş, \"Mantıklarının kabullenemediği, matematiklerinin ise yetmediği bu kalabalığı gözleri ile görsünler, abaküs ile saysınlar ve hesap makinesi ile toplasınlar. Ayrıca bizler inançlı ve kararlı insanlarız. Sel gibi akan bu kalabalığı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Medya bize yer vermez ise biz meydanlara ineriz\" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Çaykuş, abaküs ve kurultay fotoğrafları ile hesap makinesini kargo ile TRT Genel Müdürlüğü\'ne gönderdi.

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