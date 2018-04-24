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Politika

(Görüntülü Haber) İYİ Parti Mersin'de dert dinledi

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) MERSİN'e, 'Anlat Hemşerim Dertleşelim' otobüsü ile birlikte gelen İYİ Parti üyeleri, Mersinli vatandaşların derdini dinledi

24 Nisan 2018 17:56

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) MERSİN\'e, \'Anlat Hemşerim Dertleşelim\' otobüsü ile birlikte gelen İYİ Parti üyeleri, Mersinli vatandaşların derdini dinledi. Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Özgür Çocuk Parkı içerisinde kurulan alana gelen partililer, vat İYİ PARTİ MERSİN\'DE DERT DİNLEDİ MERSİN\'e, \'Anlat Hemşerim Dertleşelim\' otobüsü ile birlikte gelen İYİ Parti üyeleri, Mersinli vatandaşların derdini dinledi. Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Özgür Çocuk Parkı içerisinde kurulan alana gelen partililer, vatandaşları bilgilendirip anket yaptı. Park içerisinde kurulan platformlarda vatandaşların derdini dinleyen komisyon üyeleri ise, çözüm noktasında vatandaşın öneri ve taleplerini istedi. İyi Parti Mahalli İdareler Başkanlığı ve Gençlik Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında vatandaşa sorular sorulurken, yetkililer kentte yaşanan sıkıntıları not aldı. İyi Parti\'nin ülkedeki kötü gidişe dur demek için kurulduğunu ifade eden İl Başkan Yardımcısı İlksen Sorguç Dinçer, Türkiye turuna çıkan, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeyi hedefleyen parti otobüsü bugün bizimle birlikte. Amacı vatandaşların problemlerini belirlemek olan proje kapsamında, otobüsle birlikte İyi Parti Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturduğumuz komisyon, vatandaşların genelde yaşadıkları sorunları tek tek dinleyecek, yereldeki sorunları tespit edecek, Mahalli İdareler Başkanlığına rapor hazırlayacak. Gün boyu halkımızın talep ve önerilerini almak, hayallerini paylaşmak, dertlerini dinlemek için birlikte olacağız dedi. Partililer ve komisyon üyeleri, gün boyunca sorun ve talepleri dinleyecek. Vatandaşları bilgilendirip anket yaptı. Park içerisinde kurulan platformlarda vatandaşların derdini dinleyen komisyon üyeleri ise, çözüm noktasında vatandaşın öneri ve taleplerini istedi. İyi Parti Mahalli İdareler Başkanlığı ve Gençlik Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında vatandaşa sorular sorulurken, yetkililer kentte yaşanan sıkıntıları not aldı. İyi Parti\'nin ülkedeki kötü gidişe dur demek için kurulduğunu ifade eden İl Başkan Yardımcısı İlksen Sorguç Dinçer, Türkiye turuna çıkan, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeyi hedefleyen parti otobüsü bugün bizimle birlikte. Amacı vatandaşların problemlerini belirlemek olan proje kapsamında, otobüsle birlikte İyi Parti Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturduğumuz komisyon, vatandaşların genelde yaşadıkları sorunları tek tek dinleyecek, yereldeki sorunları tespit edecek, Mahalli İdareler Başkanlığına rapor hazırlayacak. Gün boyu halkımızın talep ve önerilerini almak, hayallerini paylaşmak, dertlerini dinlemek için birlikte olacağız dedi. Partililer ve komisyon üyeleri, gün boyunca sorun ve talepleri dinleyecek.

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