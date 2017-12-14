(Görüntülü Haber) İstanbul'da "First Lady" sahne aldı

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İstanbul DHA Fransa\'nın eski \"First Lady\"si, şarkıcı Carla Bruni, İstanbul\'da hayranlarıyla buluştu. Fransa\'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy\'nin eşi Carla Bruni, Ekim ayında çıkan yeni albümü “French Touch\"ın tanıtım turnesi kapsamında Türkiye\'de ilk kez konser verdi. Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliğiyle Zorlu PSM\'de gerçekleştirilen konserde Carla Bruni, 90\'ların klasik şarkılarını yorumladığı \"French Touch\" albümünden parçaları seslendirdi. İran halısı üzerinde, piyano, çello ve akordeon eşliğinde aşk şarkılarını söyleyen sanatçı, konser sonunda seyircilerin isteği üzerine bis yaptı. Güzelliği ve zarafetiyle dikkati çeken Carla Bruni, ilk kez İstanbul\'da sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. KONSERİ ÜNLÜLER DE İZLEDİ Carla Bruni\'nin İstanbul\'daki ilk konserini, cemiyet ve sanat dünyasından ünlüler de izledi. Fransız şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında Fransa\'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, şair Ataol Behramoğlu, şarkı yazarı Sezen Cumhur Önal, manken Tülin Şahin ve Berrin Zorlu da yer aldı. SARKOZY, ANNESİNİN VEFATI NEDENİYLE GELEMEDİ Carla Bruni\'nin eşi, Fransa\'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, annesinin vefat etmesi nedeniyle konsere gelemedi. Bruni, kayınvalidesinin ölümü nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.