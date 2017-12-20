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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) İskenderun'da Filarmoni Orkestrasına adım adım

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE) Mustafa Yazıcı Konservatuarı'nda şef Valentya Trofimov idaresinde kurulan klasik müzik orkestrası, yeni yılda konser vermeye hazırlanıyor

20 Aralık 2017 19:01

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE) Mustafa Yazıcı Konservatuarı\'nda şef Valentya Trofimov idaresinde kurulan klasik müzik orkestrası, yeni yılda konser vermeye hazırlanıyor. Orkestra şefi Trofimov sürekli konser repertuarını çeşitlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek Bizim orkestramız klasik müziği Türk halk, Türk sanat müziği, caz müziği çalmaktadır. Konserlerimizde orkestramızda şan solistleri ile enstrüman solistleri yer almaktadır. Birkaç gün sonra gerçekleştirilecek olan yılbaşı konserinde çok çeşitli müzikleri seslendireceğiz dedi. Orkestranın öğrenci ve öğretmenlerden oluştuğunu, 100 kişiden oluşan filarmoni orkestrasının şimdilik 50 kişiden oluşan küçüğünü kurduklarını belirten şef Valentya Trofimov, Konser programımızda besteci J. Ravel\'in Bolero eserini çalacağız. Bildiğim kadarıyla Türkiye\'deki hiçbir konservatuarın öğrenci orkestrası bu eseri seslendirme riskini almamıştır. Zor fakat aynı zamanda muhteşem olan Bolero eserini seslendirme fikri üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli\'ye aittir. Öğrencilerimizde bu parçayı çalmayı çok istedikleri için 6 ay önce çalmaya başladılar. Tatilde de eseri öğrenmek için çalışmalara devam ettiler. Ayrıca bir çok ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra, Hatay rüzgarı adlı kendi eserimde repertuarımızda var dile konuştu. Konservatuarın tek görme engelli öğrencisi Süleyman Soner Hamurcu orkestrada yılbaşı konserinde solist olarak görev alacağını belirterek çok çalıştıklarını çok yol kat ettiklerini söyledi.

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