(Görüntülü Haber) İşitme engelli arkadaşları için işaret dili öğreniyorlar

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da 150 lise öğrencisi, kaynaştırma sınıflarında bulunan işitme engelli 5 arkadaşı ile sağlıklı iletişim kurmak amacıyla işaret dili öğreniyor. Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde öğrenim gören 150 öğrenci, kaynaştırma sınıflarında birlikte öğrenim gördükleri 5 öğrenciyle sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla Okul Müdürü Hakan Temel\'den yardım istedi. Okul Müdürü Temel de, eğitmen Ferhat Yılboğa ile görüşüp okulda işaret dili kursu vermesini istedi. Bunun üzerine Yılboğa, okulda 90 saat sürecek kursla 150 lise öğrencisine işaret dili öğretiyor. Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Temel, bir sınıfta pilot uygulama yaptıklarını, öğrencilerin istekleri doğrultusunda onlarla iletişimdeki engelleri kaldırmak adına bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle dedi: \"İnşallah iletişimdeki engelleri kaldırmayı planlıyoruz. Bu teklif öğrencilerimizden geldi. Biz de bu sürece dahil olduk. Gençlerimizin derslerine giren öğretmenler aynı eğitimi alıyorlar. İnşallah engellileri kaldıracağız.\" Eğitmen Ferhat Yılboğa ise projeyle engeli olmayanların engeli olan öğrencilerle iletişimin güçlü hale geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu: \"Okulumuz idarecilerinden kaynaştırma öğrencilerinin olduğunu ve bunların işitme engelli olduğunu öğrendim. Öğrencilerin, işitme engelli arkadaşları ile iletişim kurabilmeleri için bir sınıfta pilot uygulama başlatarak işaret dili derslerine başladık. Öğrencilerimize, öğretmenlerin ve idarecilerin eşlik etmesiyle güzel bir ortam oluştu. Eğitimdeki amacımız; İşaret dili bilen işitme engelli bireylerle iletişim kurabilen öğrencilerin sayısını artırmaktır. İşitme engelli öğrencilerimiz artık daha mutlu, çünkü kendi dillerini konuşan arkadaşları ve öğretmenleri var.\" Öğrenciler de, işaret dilini öğrenip işitme engelli arkadaşlarıyla daha sağlıklı iletişim kurdukları için mutlu olduklarını söyledi.